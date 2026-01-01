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Kinoafisha TV Shows Our Planet Soundtrack

Soundtrack from "Our Planet"

Music from "Our Planet" All info
Coastal Seas (Episode 4 / Soundtrack From The Netflix Original Series "Our Planet")
Coastal Seas (Episode 4 / Soundtrack From The Netflix Original Series "Our Planet") 16 tracks. Steven Price
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Frozen Worlds (Episode 2 / Soundtrack From The Netflix Original Series "Our Planet")
Frozen Worlds (Episode 2 / Soundtrack From The Netflix Original Series "Our Planet") 16 tracks. Steven Price
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Forests (Episode 8 / Soundtrack From The Netflix Original Series "Our Planet")
Forests (Episode 8 / Soundtrack From The Netflix Original Series "Our Planet") 16 tracks. Steven Price
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Jungles (Episode 3 / Soundtrack From The Netflix Original Series "Our Planet")
Jungles (Episode 3 / Soundtrack From The Netflix Original Series "Our Planet") 15 tracks. Steven Price
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Freshwater (Episode 7 / Soundtrack From The Netflix Original Series "Our Planet")
Freshwater (Episode 7 / Soundtrack From The Netflix Original Series "Our Planet") 14 tracks. Steven Price
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Deserts And Grasslands (Episode 5 / Soundtrack From The Netflix Original Series "Our Planet")
Deserts And Grasslands (Episode 5 / Soundtrack From The Netflix Original Series "Our Planet") 13 tracks. Steven Price
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One Planet (Episode 1 / Soundtrack From The Netflix Original Series "Our Planet")
One Planet (Episode 1 / Soundtrack From The Netflix Original Series "Our Planet") 12 tracks. Steven Price
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High Seas (Episode 6 / Soundtrack From The Netflix Original Series "Our Planet")
High Seas (Episode 6 / Soundtrack From The Netflix Original Series "Our Planet") 9 tracks. Steven Price
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Title Artist Time
1 Coastal Seas Steven Price 2:34
2 A Rich Community Of Life Steven Price 1:07
3 An Ingenious Technique Steven Price 2:51
4 Corals Steven Price 2:17
5 Keeping The Right Balance Steven Price 6:03
6 Reduced To Ruins Steven Price 2:54
7 The Seasonal Seas Steven Price 0:56
8 Majestic Submarine Forests Steven Price 2:29
9 Left Unchecked Steven Price 0:54
10 Easier Said Than Done Steven Price 2:22
11 Without Pressure From People Steven Price 0:52
12 They Have To Run The Gauntlet Steven Price 2:02
13 This Seasonal Bounty Steven Price 2:49
14 Inevitable Collapse Steven Price 3:57
15 Great Rolling Waves Steven Price 6:37
16 A Greater Resilience Steven Price 4:03
Listen to songs from "Our Planet" (2019) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "Our Planet" in different languages are free for listening online.
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