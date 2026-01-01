Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Храбрый Давид»
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Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Победитель
Outstanding Narrator
Победитель
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Победитель
Лучшая оригинальная главная вступительная музыкальная тема
Номинант
Лучшая музыкальная композиция для документального телесериала или спецвыпуска
Номинант
Outstanding Cinematography for a Nonfiction Program
Номинант
Outstanding Cinematography for a Nonfiction Program
Номинант
Outstanding Cinematography for a Nonfiction Program
Номинант
Outstanding Cinematography for a Nonfiction Program
Номинант
Outstanding Writing for a Nonfiction Program
Номинант
Outstanding Writing for a Nonfiction Program
Номинант
Outstanding Sound Editing for Nonfiction Program (Single or Multi-Camera)
Номинант
Outstanding Cinematography for a Nonfiction Program
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Nonfiction Program (Single or Multi-Camera)
Номинант
Outstanding Sound Editing for Nonfiction Program (Single or Multi-Camera)
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Outstanding Cinematography for a Nonfiction Program
Номинант
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