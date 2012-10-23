Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Kinoafisha
TV Shows
Orphan Black
Filming locations
Filming Dates & Locations
About
Seasons
Reviews
Stills
Cast and roles
Posters
Quotes
Filming locations
Filming Locations: Orphan Black
Toronto, Ontario, Canada
Iconic scenes & Locations
Beth's House
35 Mariner Terrace, Toronto, Ontario, Canada
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Fe's House
483 Queen Street West, Toronto, Ontario, Canada
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Carlsborough Hotel
Thompson Hotel - 550 Wellington St, Toronto, Ontario, Canada
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cosima's house
1 Elmsley Place, Toronto, Ontario, Canada
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Alison's house
35 Harper Hill Road, Markham, Ontario, Canada
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
University of Minnesota
St. Michael's College, 81 St. Mary Street, Toronto, Ontario, Canada
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mrs. S' house
148 Morse St. Toronto, Ontario, Canada
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dyad Institute - interior and exterior
Bridgepoint Health hospital, 550 Gerrard St E, Toronto, Ontario, Canada
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maggie Chen's apartment
Waverley Hotel, 484 Spadina Avenue, Toronto, Ontario, Canada
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cosima Speaking on a Phone in Library
Kelly Library 3rd Floor, 113 St. Joseph Street, Toronto, Ontario, Canada
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
"Evolution is a human right" lecture
Brennan Hall 3rd Floor, 81 St. Mary Street, Toronto, Ontario, Canada
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bubbles
Modern Hair Works, 9 Sidford Road, Brampton, Ontario, Canada
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Econo-Mart
83 Underhill Dr North York, Ontario, Canada
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Swan Man Church
274 Queen St S Mississauga, Ontario, Canada
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cheltenham general store
14386 Creditview Rd, cheltenham, Ontario, Canada
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rabbit Hole
346 Dundas Street East, Toronto, Ontario, Canada
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Police station
507 King Street East, Toronto, Ontario, Canada
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Green Acres Motel
1303 Lakeshore Rd E Mississauga, Ontario, Canada
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Thomson Groceries
20 wagstaff dr, Toronto, Ontario, Canada
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Birdwatchers/Revival
Valley Halla Estate, Rouge Park, Toronto, Ontario, Canada
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Soccer field
3990 Major Mackenzie Dr E, Markham, Ontario, Canada
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Brightborn
Le Germaine Hotel - 75 Bremner Boulevard, Toronto, Ontario, Canada
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dental clinic
Riverside Dental, Queen Street East, Toronto, Ontario, Canada
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
MK's Laundromat
Papas Laundromat, Dundas Street East, Toronto, Ontario, Canada
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bus Diner
1606 Danforth Ave, Toronto, Ontario, Canada
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Filming Dates
23 October 2012 - February 2013
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree