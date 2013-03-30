Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
About
Seasons
Reviews
Stills
Cast and roles
Posters
Quotes
Orphan Black
TV Shows
Orphan Black
Seasons
Orphan Black All seasons
Orphan Black
18+
Production year
2013
Country
Canada
Episode duration
44 minutes
TV channel
CTV Sci-Fi Channel
Series rating
8.5
Rate
11
votes
8.3
IMDb
Write review
All seasons of "Orphan Black"
Season 1
10 episodes
30 March 2013 - 1 June 2013
Season 2
10 episodes
19 April 2014 - 21 June 2014
Season 3
10 episodes
18 April 2015 - 20 June 2015
Season 4
10 episodes
14 April 2016 - 16 June 2016
Season 5
10 episodes
10 June 2017 - 12 August 2017
