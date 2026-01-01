Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Омен. Обличие зла»
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Темное дитя
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Места и даты съемок сериала Темное дитя
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Места съёмок
Основные места съемок сериала Темное дитя
Торонто, Онтарио, Канада
Где снимали известные сцены
Дом Бет
Терраса Маринер, 35, Торонто, Онтарио, Канада
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Дом Фе
ул. Куин-стрит-Уэст, 483, Торонто, Онтарио, Канада
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Отель Карлсборо
Отель Thompson — ул. Веллингтон, 550, Торонто, Онтарио, Канада
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Дом Косимы
Элмсли‑Плейс, 1, Торонто, Онтарио, Канада
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Дом Элисон
ул. Харпер-Хилл, 35, Маркхэм, Онтарио, Канада
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Университет Миннесоты
Колледж Святого Михаила, ул. Сент-Мэри, 81, Торонто, Онтарио, Канада
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Дом миссис С.
ул. Морс, 148, Торонто, Онтарио, Канада
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Институт Дайад — интерьер и экстерьер
Больница Bridgepoint Health, Джеррард-стрит В., 550, Торонто, Онтарио, Канада
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Квартира Мэгги Чен
Отель «Waverley», авеню Спадина, 484, Торонто, Онтарио, Канада
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Косима разговаривает по телефону в библиотеке.
Библиотека Келли, 3-й этаж, ул. Сент-Джозеф, д. 113, Торонто, Онтарио, Канада
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Лекция «Эволюция — это человеческое право»
Бреннан Холл, 3-й этаж, ул. Сент-Мэри, 81, Торонто, Онтарио, Канада
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Пузыри
Modern Hair Works, ул. Сидфорд, 9, Брамптон, Онтарио, Канада
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Эконом‑март
Ундерхилл‑драйв, дом 83, Северный Йорк, Онтарио, Канада
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Церковь Человека-Лебедя
274, ул. Квин-стрит Южная, Миссиссога, Онтарио, Канада
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Универсальный магазин в Челтнеме
14386 Кредитвью-роуд, Челтнем, Онтарио, Канада
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Кроличья нора
ул. Дандас, 346 (вост.), Торонто, Онтарио, Канада
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Полицейский участок
ул. Кинг-стрит Восточная, 507, Торонто, Онтарио, Канада
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Мотель «Зелёные Холмы»
1303 Lakeshore Rd E, Миссиссауга, Онтарио, Канада
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Продуктовый магазин «Томсон»
20 Вагстафф-драйв, Торонто, Онтарио, Канада
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Наблюдатели за птицами/Возрождение
Усадьба Valley Halla, Парк Руж, Торонто, Онтарио, Канада
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Футбольное поле
3990 Мэйджор Маккензи-драйв Вост., Маркхэм, Онтарио, Канада
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Брайтборн
Отель Le Germaine — бульвар Бремнера, 75, Торонто, Онтарио, Канада
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Стоматологическая клиника
Стоматологическая клиника Riverside, улица Куин-стрит Ист, Торонто, Онтарио, Канада
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Прачечная МК
Прачечная Papas, восточная улица Дундас, Торонто, Онтарио, Канада
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Закусочная у автовокзала
Авеню Дэнфорт, 1606, Торонто, Онтарио, Канада
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Даты съемок сериала Темное дитя
23 октября 2012 - Февраль 2013
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