Kinoafisha
TV Shows
JoJo's Bizarre Adventure
Seasons
JoJo's Bizarre Adventure All seasons
JoJo's Bizarre Adventure
18+
Production year
2012
Country
Japan
Episode duration
25 minutes
TV channel
Tokyo MX
Streaming service
Netflix
Series rating
0.0
Rate
5
votes
8.5
IMDb
Write review
All seasons of "JoJo's Bizarre Adventure"
Season 1
26 episodes
5 October 2012 - 5 April 2013
Season 2
48 episodes
4 April 2014 - 19 June 2015
Season 3
39 episodes
1 April 2016 - 23 December 2016
Season 4
39 episodes
5 October 2018 - 28 July 2019
Season 5
38 episodes
1 December 2021 - 1 December 2022
