House of Lies All seasons
House of Lies
18+
Production year
2012
Country
USA
Episode duration
30 minutes
TV channel
Showtime
Series rating
8.1
Rate
10
votes
7.4
IMDb
Write review
All seasons of "House of Lies"
Season 1
12 episodes
8 January 2012 - 1 April 2012
Season 2
12 episodes
13 January 2013 - 7 April 2013
Season 3
12 episodes
12 January 2014 - 6 April 2014
Season 4
12 episodes
11 January 2015 - 29 March 2015
Season 5
10 episodes
10 April 2016 - 12 June 2016
