В 3 сезоне сериала «Домоводство» продолжается история двух братьев, Тома и Коннора, и их сестры Сары. Герои добились разного положения в обществе – Коннор стал весьма состоятельным человеком, Том принадлежит к среднему классу, а у Сары постоянные финансовые трудности. Напомним, в финале предыдущего сезона семейство Хейворт отправляется на мюзикл Академии Виндмаунт, чтобы поддержать Гретхен и Сару. Потенциальный издатель Тома собирается на семейный бранч Хейвортов. Том нервничает. Сара и Марина дают Коннору противоречивые советы по поводу его отношений с заместителем директора Виндмаунта.