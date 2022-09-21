Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Home Economics 2021 - 2023, season 3

Home Economics season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Home Economics Seasons Season 3

Home Economics
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 21 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 13
Runtime 6 hours 30 minutes
"Home Economics" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Домоводство» продолжается история двух братьев, Тома и Коннора, и их сестры Сары. Герои добились разного положения в обществе – Коннор стал весьма состоятельным человеком, Том принадлежит к среднему классу, а у Сары постоянные финансовые трудности. Напомним, в финале предыдущего сезона семейство Хейворт отправляется на мюзикл Академии Виндмаунт, чтобы поддержать Гретхен и Сару. Потенциальный издатель Тома собирается на семейный бранч Хейвортов. Том нервничает. Сара и Марина дают Коннору противоречивые советы по поводу его отношений с заместителем директора Виндмаунта.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7 IMDb
Write review
Home Economics List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Mickey Ears, $19.99
Season 3 Episode 1
21 September 2022
Melatonin 10 Mg Tablets, $14.99
Season 3 Episode 2
28 September 2022
Sushi for Twelve, $482 plus delivery
Season 3 Episode 3
5 October 2022
Wedding Bouquet, $125
Season 3 Episode 4
12 October 2022
Live With Kelly and Ryan Hoodie, Complimentary
Season 3 Episode 5
19 October 2022
Novel Signed by Author, $22.19
Season 3 Episode 6
26 October 2022
Model Train Set, $150
Season 3 Episode 7
2 November 2022
Wheel of Vegan Brie, $24
Season 3 Episode 8
16 November 2022
Santa Suit Rental, $25 Per Day
Season 3 Episode 9
30 November 2022
Santa Suit Rental, $25 Per Day
Season 3 Episode 10
7 December 2022
Gallon of Milk, $4.35
Season 3 Episode 11
4 January 2023
Limited Edition Boom Boom Dojo JollyBot, $45.99
Season 3 Episode 12
11 January 2023
Emergency Preparedness Kit, $129.99
Season 3 Episode 13
18 January 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more