Во 2 сезоне сериала «Домоводство» авторы ситкома продолжают исследовать историю двух братьев и сестры. Каждый из них добился определенного положения в обществе. Так, старший Коннор неожиданно для всех стал по-настоящему богатым человеком. Однако, увы, не смог избавиться от проблем в браке. Средний Том — типичный представитель среднего класса со всеми вытекающими из этого выводами. Больше всего на свете Том страдает от собственных нереализованных амбиций. Младшая Сара, в отличие от своих братьев, едва находит деньги на оплату квартиры и многочисленных счетов.