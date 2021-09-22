Menu
Home Economics 2021, season 2

Home Economics
Season premiere 22 September 2021
Production year 2021
Number of episodes 22
Runtime 11 hours 0 minute
"Home Economics" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Домоводство» авторы ситкома продолжают исследовать историю двух братьев и сестры. Каждый из них добился определенного положения в обществе. Так, старший Коннор неожиданно для всех стал по-настоящему богатым человеком. Однако, увы, не смог избавиться от проблем в браке. Средний Том — типичный представитель среднего класса со всеми вытекающими из этого выводами. Больше всего на свете Том страдает от собственных нереализованных амбиций. Младшая Сара, в отличие от своих братьев, едва находит деньги на оплату квартиры и многочисленных счетов.

49ers Foam Finger, $7
Season 2 Episode 1
22 September 2021
Chorizo with Mojo Verde and Chicharrón, $45
Season 2 Episode 2
29 September 2021
Bottle Service, $800 Plus Tip
Season 2 Episode 3
6 October 2021
Windmount Academy, $42,000/year
Season 2 Episode 4
13 October 2021
Giant Jenga, $120
Season 2 Episode 5
20 October 2021
Box of King-Size Candy Bars, $48.99
Season 2 Episode 6
27 October 2021
Speeding Ticket, $180
Season 2 Episode 7
3 November 2021
Two Thousand Pounds of Sand, $240
Season 2 Episode 8
17 November 2021
Secret Santa Gift, $25 Limit
Season 2 Episode 9
1 December 2021
Men's Water-Resistant Watch, $289
Season 2 Episode 10
5 January 2022
Camping Tent, $39.99
Season 2 Episode 11
12 January 2022
Round Trip Ticket SAN-OAK, $234
Season 2 Episode 12
19 January 2022
Pregnancy Test, $12.98
Season 2 Episode 13
2 February 2022
Salsa Competition Entry Fee, $45
Season 2 Episode 14
23 February 2022
FaceFlop App, $1.99
Season 2 Episode 15
2 March 2022
Keg of Light Beer, $180
Season 2 Episode 16
16 March 2022
Workout Leggings, $29
Season 2 Episode 17
23 March 2022
Poker Game, $800 Buy-In
Season 2 Episode 18
6 April 2022
Animatronic Gorilla, $2,200
Season 2 Episode 19
13 April 2022
Mango THC Gummies, $18
Season 2 Episode 20
20 April 2022
Book Deal, Terms Negotiable
Season 2 Episode 21
11 May 2022
Ticket to Space, $1 Million
Season 2 Episode 22
18 May 2022
