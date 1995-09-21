Menu
Friends All seasons
Friends
12+
Production year
1994
Country
USA
Episode duration
30 minutes
TV channel
NBC
Series rating
8.2
Rate
17
votes
8.9
IMDb
Write review
All seasons of "Friends"
Season 1
24 episodes
22 September 1994 - 18 May 1995
Season 2
24 episodes
21 September 1995 - 16 May 1996
Season 3
25 episodes
16 September 1996 - 15 May 1997
Season 4
24 episodes
25 September 1997 - 7 May 1998
Season 5
24 episodes
24 September 1998 - 20 May 1999
Season 6
25 episodes
23 September 1999 - 18 May 2000
Season 7
24 episodes
12 October 2000 - 17 May 2001
Season 8
24 episodes
27 September 2001 - 16 May 2002
Season 9
24 episodes
26 September 2002 - 15 May 2003
Season 10
19 episodes
25 September 2003 - 26 May 2021
