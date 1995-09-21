Menu
Friends 12+
Production year 1994
Country USA
Episode duration 30 minutes
TV channel NBC

Series rating

8.2
Rate 17 votes
8.9 IMDb
All seasons of "Friends"
Friends - Season 1 Season 1
24 episodes 22 September 1994 - 18 May 1995
 
Friends - Season 2 Season 2
24 episodes 21 September 1995 - 16 May 1996
 
Friends - Season 3 Season 3
25 episodes 16 September 1996 - 15 May 1997
 
Friends - Season 4 Season 4
24 episodes 25 September 1997 - 7 May 1998
 
Friends - Season 5 Season 5
24 episodes 24 September 1998 - 20 May 1999
 
Friends - Season 6 Season 6
25 episodes 23 September 1999 - 18 May 2000
 
Friends - Season 7 Season 7
24 episodes 12 October 2000 - 17 May 2001
 
Friends - Season 8 Season 8
24 episodes 27 September 2001 - 16 May 2002
 
Friends - Season 9 Season 9
24 episodes 26 September 2002 - 15 May 2003
 
Friends - Season 10 Season 10
19 episodes 25 September 2003 - 26 May 2021
 
