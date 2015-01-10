Во 2 сезоне сериала «Дюрарара!!» с предыдущих захватывающих событий в районе Токио Икебукуро проходит шесть месяцев. Горожане постепенно возвращаются к нормальной жизни, а школьники, включая Микадо, грызут гранит науки. Тем временем Информатор тайно продумывает новый план действий, а Всадник без головы продолжает слоняться по улицам, успешно скрываясь от патрульных полицейских. Но спокойствие неведомо району Икебукуро. На жителей вновь надвигается загадочная опасность. Нечто, имя чему пока неизвестно, собирается захватить и подчинить себе город. Приближение опасности чувствуют и люди, и сверхъестественные существа.