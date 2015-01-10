Menu
Durarara!! 2010 - 2016, season 2

Durarara!! season 2 poster
Durarara!!
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 10 January 2015
Production year 2015
Number of episodes 36
Runtime 15 hours 0 minute
"Durarara!!" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Дюрарара!!» с предыдущих захватывающих событий в районе Токио Икебукуро проходит шесть месяцев. Горожане постепенно возвращаются к нормальной жизни, а школьники, включая Микадо, грызут гранит науки. Тем временем Информатор тайно продумывает новый план действий, а Всадник без головы продолжает слоняться по улицам, успешно скрываясь от патрульных полицейских. Но спокойствие неведомо району Икебукуро. На жителей вновь надвигается загадочная опасность. Нечто, имя чему пока неизвестно, собирается захватить и подчинить себе город. Приближение опасности чувствуют и люди, и сверхъестественные существа.

7.5
7.8 IMDb
A Picture is Worth a Thousand Words
Season 2 Episode 1
10 January 2015
Harmony is the Greatest of Virtues
Season 2 Episode 2
17 January 2015
Adding Insult to Injury
Season 2 Episode 3
24 January 2015
When in Rome, Do as the Romans Do
Season 2 Episode 4
31 January 2015
No One Knows What the Future Holds
Season 2 Episode 5
7 February 2015
A Crow in the Dark Night
Season 2 Episode 6
14 February 2015
Moscow Does Not Believe in Tears
Season 2 Episode 7
21 February 2015
The Ladies` Man Has Neither Money nor Power
Season 2 Episode 8
28 February 2015
The Day is Short, the Work is Long
Season 2 Episode 9
7 March 2015
The Apple Doesn`t Fall Far from the Tree
Season 2 Episode 10
14 March 2015
No Use Crying Over Spilt Milk
Season 2 Episode 11
21 March 2015
Adversity Makes a Man Wise
Season 2 Episode 12
28 March 2015
Love Thy Enemy
Season 2 Episode 13
4 July 2015
Life Is but a Dream
Season 2 Episode 14
11 July 2015
Marriages Are Made in Heaven
Season 2 Episode 15
18 July 2015
A Rumor Only Lasts Seventy-Five Days
Season 2 Episode 16
25 July 2015
Asleep or Awake
Season 2 Episode 17
1 August 2015
Roses Have Thorns
Season 2 Episode 18
8 August 2015
A Cat Has Nine Lives
Season 2 Episode 19
15 August 2015
A Mouth of Nectar, a Heart of Needles
Season 2 Episode 20
22 August 2015
Eloquent and Competent
Season 2 Episode 21
29 August 2015
Blessed Are the Foolish
Season 2 Episode 22
12 September 2015
Birds of a Feather
Season 2 Episode 23
19 September 2015
It Takes a Thief to Catch a Thief
Season 2 Episode 24
26 September 2015
Even a Chance Acquaintance is Decreed by Destiny
Season 2 Episode 25
9 January 2016
Bell The Cat
Season 2 Episode 26
16 January 2016
All In The Same Boat
Season 2 Episode 27
23 January 2016
Blood Is Thicker Than Water
Season 2 Episode 28
30 January 2016
Lost in the Dark
Season 2 Episode 29
6 February 2016
In For A Penny, In For A Pound
Season 2 Episode 30
13 February 2016
No Love Lost
Season 2 Episode 31
20 February 2016
A Tiger Dies And Leaves His Skin
Season 2 Episode 32
27 February 2016
Walking On Thin Ice
Season 2 Episode 33
5 March 2016
Telepathy
Season 2 Episode 34
12 March 2016
Life Is An Unknown Course
Season 2 Episode 35
19 March 2016
Those Who Meet Must Part
Season 2 Episode 36
26 March 2016
