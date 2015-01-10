Меню
Дюрарара!! 2010 - 2016, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Дюрарара!!
Durarara!!
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 10 января 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 36
Продолжительность сезона 15 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Дюрарара!!»

Во 2 сезоне сериала «Дюрарара!!» с предыдущих захватывающих событий в районе Токио Икебукуро проходит шесть месяцев. Горожане постепенно возвращаются к нормальной жизни, а школьники, включая Микадо, грызут гранит науки. Тем временем Информатор тайно продумывает новый план действий, а Всадник без головы продолжает слоняться по улицам, успешно скрываясь от патрульных полицейских. Но спокойствие неведомо району Икебукуро. На жителей вновь надвигается загадочная опасность. Нечто, имя чему пока неизвестно, собирается захватить и подчинить себе город. Приближение опасности чувствуют и люди, и сверхъестественные существа.

Рейтинг сериала

7.5
Оцените 20 голосов
7.8 IMDb
Список серий 2-го сезона сериала «Дюрарара!!» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Лучше один раз увидеть A Picture is Worth a Thousand Words
Сезон 2 Серия 1
10 января 2015
Гармония , величайший из добродетелей Harmony is the Greatest of Virtues
Сезон 2 Серия 2
17 января 2015
Пришла беда – отворяй ворота Adding Insult to Injury
Сезон 2 Серия 3
24 января 2015
В чужой монастырь cо своим уставом не ходят When in Rome, Do as the Romans Do
Сезон 2 Серия 4
31 января 2015
Никому неизвестное будущее No One Knows What the Future Holds
Сезон 2 Серия 5
7 февраля 2015
Чёрная ворона тёмной ночью A Crow in the Dark Night
Сезон 2 Серия 6
14 февраля 2015
Москва слезам не верит Moscow Does Not Believe in Tears
Сезон 2 Серия 7
21 февраля 2015
У Казановы не бывает ни денег, ни власти The Ladies` Man Has Neither Money nor Power
Сезон 2 Серия 8
28 февраля 2015
День короткий, а путь длинный The Day is Short, the Work is Long
Сезон 2 Серия 9
7 марта 2015
Яблоко от яблони недалеко падает The Apple Doesn`t Fall Far from the Tree
Сезон 2 Серия 10
14 марта 2015
Что упало, то пропало No Use Crying Over Spilt Milk
Сезон 2 Серия 11
21 марта 2015
Без труда не выловишь и рыбку из пруда Adversity Makes a Man Wise
Сезон 2 Серия 12
28 марта 2015
Возлюби врага своего Love Thy Enemy
Сезон 2 Серия 13
4 июля 2015
Жизнь лишь сон Life Is but a Dream
Сезон 2 Серия 14
11 июля 2015
Смерть да жена – Богом сужена Marriages Are Made in Heaven
Сезон 2 Серия 15
18 июля 2015
Ничто не вечно под луной A Rumor Only Lasts Seventy-Five Days
Сезон 2 Серия 16
25 июля 2015
Во сне и наяву Asleep or Awake
Сезон 2 Серия 17
1 августа 2015
Нет розы без шипов Roses Have Thorns
Сезон 2 Серия 18
8 августа 2015
Убийца кошки будет проклят до седьмого колена A Cat Has Nine Lives
Сезон 2 Серия 19
15 августа 2015
Медовый язык, а сердце из желчи A Mouth of Nectar, a Heart of Needles
Сезон 2 Серия 20
22 августа 2015
Мастер и поговорить и поработать Eloquent and Competent
Сезон 2 Серия 21
29 августа 2015
Блаженная глупость Blessed Are the Foolish
Сезон 2 Серия 22
12 сентября 2015
Одного поля ягоды Birds of a Feather
Сезон 2 Серия 23
19 сентября 2015
Рыбак рыбака видит из далека It Takes a Thief to Catch a Thief
Сезон 2 Серия 24
26 сентября 2015
Все встречи предрешены судьбой Even a Chance Acquaintance is Decreed by Destiny
Сезон 2 Серия 25
9 января 2016
Брать быка за рога Bell The Cat
Сезон 2 Серия 26
16 января 2016
Все в одной лодке All In The Same Boat
Сезон 2 Серия 27
23 января 2016
Кровь гуще воды Blood Is Thicker Than Water
Сезон 2 Серия 28
30 января 2016
Блуждая во тьме Lost in the Dark
Сезон 2 Серия 29
6 февраля 2016
Назвался груздем – полезай в кузов In For A Penny, In For A Pound
Сезон 2 Серия 30
13 февраля 2016
Как кошка с собакой No Love Lost
Сезон 2 Серия 31
20 февраля 2016
Великого запомнят по его делам A Tiger Dies And Leaves His Skin
Сезон 2 Серия 32
27 февраля 2016
По тонкому льду Walking On Thin Ice
Сезон 2 Серия 33
5 марта 2016
Телепатия Telepathy
Сезон 2 Серия 34
12 марта 2016
Жизнь полна неизведанного Life Is An Unknown Course
Сезон 2 Серия 35
19 марта 2016
Где встреча, там и разлука Those Who Meet Must Part
Сезон 2 Серия 36
26 марта 2016
