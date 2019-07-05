Menu
Dokutaa Sutoon 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 5 July 2019
Production year 2019
Number of episodes 24
Runtime 12 hours 0 minute
"Dokutaa Sutoon" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Доктор Стоун» планету Земля постигает страшное проклятие. Вспышка на Солнце загадочным образом воздействует на поверхность нашей родной планеты, обращая все живое в камень. В состоянии безжизненных скульптур люди и животные проводят 3700 лет. Однако под слоем камня у некоторых из них сохраняется разум. Одним из таких несчастных оказывается 16-летний гениальный школьник по имени Сенку Ишигами. Через тысячелетия заключения ему каким-то образом удается освободиться от каменной оболочки. Выясняется, что неподалеку есть еще один спасшийся – его одноклассник Тайдзю.

Series rating

9.1
Rate 20 votes
8.1 IMDb
"Dokutaa Sutoon" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
