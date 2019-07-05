В 1 сезоне сериала «Доктор Стоун» планету Земля постигает страшное проклятие. Вспышка на Солнце загадочным образом воздействует на поверхность нашей родной планеты, обращая все живое в камень. В состоянии безжизненных скульптур люди и животные проводят 3700 лет. Однако под слоем камня у некоторых из них сохраняется разум. Одним из таких несчастных оказывается 16-летний гениальный школьник по имени Сенку Ишигами. Через тысячелетия заключения ему каким-то образом удается освободиться от каменной оболочки. Выясняется, что неподалеку есть еще один спасшийся – его одноклассник Тайдзю.