В 1 сезоне сериала «Доктор Рихтер» действие происходит в обычной городской больнице № 100. Лечебно-диагностическим отделением этого учреждения руководит уникальный врач – Андрей Александрович Рихтер. Он настоящий гений медицины, способный поставить точный диагноз любому пациенту. Однако берется он только за самые сложные и необычные случаи, оставляя всю «текучку» своим младшим коллегам. Профессия для Рихтера куда интереснее собственной жизни и человеческих отношений. Многие считают его грубым и деспотичным социопатом, но за непростым характером доктора скрывается настоящий талант и тонкая натура.