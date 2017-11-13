Menu
Doktor Rihter 2017, season 1

Doktor Rihter season 1 poster
Doktor Rihter
Доктор Рихтер 16+
Title Сезон 1
Season premiere 13 November 2017
Production year 2017
Number of episodes 24
Runtime 20 hours 0 minute
"Doktor Rihter" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Доктор Рихтер» действие происходит в обычной городской больнице № 100. Лечебно-диагностическим отделением этого учреждения руководит уникальный врач – Андрей Александрович Рихтер. Он настоящий гений медицины, способный поставить точный диагноз любому пациенту. Однако берется он только за самые сложные и необычные случаи, оставляя всю «текучку» своим младшим коллегам. Профессия для Рихтера куда интереснее собственной жизни и человеческих отношений. Многие считают его грубым и деспотичным социопатом, но за непростым характером доктора скрывается настоящий талант и тонкая натура.

Series rating

4.4
Rate 12 votes
4.6 IMDb

Doktor Rihter List of episodes

Season 1
Season 2
Season 3
Серия 1
Season 1 Episode 1
13 November 2017
Серия 2
Season 1 Episode 2
13 November 2017
Серия 3
Season 1 Episode 3
14 November 2017
Серия 4
Season 1 Episode 4
14 November 2017
Серия 5
Season 1 Episode 5
15 November 2017
Серия 6
Season 1 Episode 6
15 November 2017
Серия 7
Season 1 Episode 7
16 November 2017
Серия 8
Season 1 Episode 8
16 November 2017
Серия 9
Season 1 Episode 9
20 November 2017
Серия 10
Season 1 Episode 10
20 November 2017
Серия 11
Season 1 Episode 11
21 November 2017
Серия 12
Season 1 Episode 12
21 November 2017
Серия 13
Season 1 Episode 13
22 November 2017
Серия 14
Season 1 Episode 14
22 November 2017
Серия 15
Season 1 Episode 15
23 November 2017
Серия 16
Season 1 Episode 16
23 November 2017
Серия 17
Season 1 Episode 17
27 November 2017
Серия 18
Season 1 Episode 18
27 November 2017
Серия 19
Season 1 Episode 19
28 November 2017
Серия 20
Season 1 Episode 20
28 November 2017
Серия 21
Season 1 Episode 21
29 November 2017
Серия 22
Season 1 Episode 22
29 November 2017
Серия 23
Season 1 Episode 23
30 November 2017
Серия 24
Season 1 Episode 24
30 November 2017
