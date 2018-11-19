Во 2 сезоне сериала «Доктор Рихтер» главный герой по-прежнему страдает от боли в бедре. Он принимает сильнодействующие препараты, которые вызывают у него зависимость и не лучшим образом влияют на его и без того тяжелый характер. Тем не менее, Андрей Александрович Рихтер всегда остается в профессиональном строю. Он берется за самые запутанные и непонятные случаи, в которых другие врачи лишь разводят руками. Помимо уникальных познаний в медицине, он использует свое тонкое психологическое чутье. Онколог Родионов остается его единственным близким другом, к которому тот обращается за советом.