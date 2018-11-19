Menu
Doktor Rihter 2017, season 2

Доктор Рихтер 16+
Title Сезон 2
Season premiere 19 November 2018
Production year 2018
Number of episodes 16
Runtime 13 hours 20 minutes
"Doktor Rihter" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Доктор Рихтер» главный герой по-прежнему страдает от боли в бедре. Он принимает сильнодействующие препараты, которые вызывают у него зависимость и не лучшим образом влияют на его и без того тяжелый характер. Тем не менее, Андрей Александрович Рихтер всегда остается в профессиональном строю. Он берется за самые запутанные и непонятные случаи, в которых другие врачи лишь разводят руками. Помимо уникальных познаний в медицине, он использует свое тонкое психологическое чутье. Онколог Родионов остается его единственным близким другом, к которому тот обращается за советом.

Series rating

4.4
Rate 12 votes
4.6 IMDb
Серия 1
Season 2 Episode 1
19 November 2018
Серия 2
Season 2 Episode 2
19 November 2018
Серия 3
Season 2 Episode 3
20 November 2018
Серия 4
Season 2 Episode 4
20 November 2018
Серия 5
Season 2 Episode 5
21 November 2018
Серия 6
Season 2 Episode 6
21 November 2018
Серия 7
Season 2 Episode 7
22 November 2018
Серия 8
Season 2 Episode 8
22 November 2018
Серия 9
Season 2 Episode 9
26 November 2018
Серия 10
Season 2 Episode 10
26 November 2018
Серия 11
Season 2 Episode 11
27 November 2018
Серия 12
Season 2 Episode 12
27 November 2018
Серия 13
Season 2 Episode 13
28 November 2018
Серия 14
Season 2 Episode 14
28 November 2018
Серия 15
Season 2 Episode 15
29 November 2018
Серия 16
Season 2 Episode 16
29 November 2018
