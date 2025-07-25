Menu
Dexter
Статьи о сериале «Dexter»
Статьи о сериале «Dexter»
«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны
Похоже, что Майкл С. Холл с нами надолго.
1 comment
25 July 2025 13:46
«После ванны с пеной жизнь налаживается»: Декстер был жутким типом, но в жизни понимал немало — это доказывают 10 цитат героя
Есть над чем подумать и посмеяться.
Write review
24 July 2025 08:27
Посмотрел первые серии нового «Декстера» и простил создателям финал старого: сериал стал лучше во всем — можно включать даже хейтерам
Один из самых кровавых сериальных маньяков наконец-то вернулся так, как того заслуживал.
1 comment
13 July 2025 16:11
Новый маньяк и воскресший Троица: «Декстер: Воскрешение» — лучший сезон сериала с 2013 года (100% свежести на RT)
Теперь экс-криминалисту придется убирать за другим.
Write review
11 July 2025 16:40
Подвинься, «Игра престолов»: топ-5 классных сериалов, которые не заслужили настолько плохой финал
Пока мы продолжаем припоминать «Игре престолов» тот самый восьмой сезон, на современном телевидении найдется еще немало таких же сильно пострадавших шоу.
5 comments
11 July 2025 11:21
Даже Декстер ошибается: настоящий криминалист посмотрел продолжение и нашел несколько грубых ляпов маньяка
С другой стороны даже хорошо, что сериал не стал пособием для реальных убийц.
Write review
18 June 2025 18:36
Кровавая премьера на носу: «Декстер: Воскрешение» станет практически идеальным сиквелом — в двух словах объясняем, почему
Наличие звезд «Игры престолов» и «Во все тяжкие» проекту явно пойдет на пользу.
2 comments
30 May 2025 09:25
Хуже только Ганнибал? 16 лет назад новый Дамблдор сыграл одного из самых кошмарных серийных убийц в истории кино
Какой-нибудь Джо Голдберг с ним и рядом не стоял.
Write review
24 May 2025 13:17
Смотреть больно и грустно: в сериале «Декстер: Первородный грех» дыр в сюжете больше, чем в швейцарском сыре
Поклонники оригинального шоу явно не мечтали о таком продолжении.
Write review
2 February 2025 21:30
Скучали по Декстеру? Вам сюда! Кровавая новинка Netflix до боли напоминает сериал о гениальном маньяке
Но в придачу ко всему — это шоу еще и безумно смешное.
Write review
30 November 2024 08:56
