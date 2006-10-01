Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Soundtrack
Posters
Trailers
Quotes
Kinoafisha
TV Shows
Dexter
Seasons
Dexter All seasons
Dexter
18+
Production year
2006
Country
USA
Episode duration
50 minutes
TV channel
Showtime
Series rating
8.9
Rate
15
votes
8.6
IMDb
Write review
All seasons of "Dexter"
Season 1
12 episodes
1 October 2006 - 17 December 2006
Season 2
12 episodes
30 September 2007 - 16 December 2007
Season 3
12 episodes
28 September 2008 - 14 December 2008
Season 4
12 episodes
27 September 2009 - 13 December 2009
Season 5
12 episodes
26 September 2010 - 12 December 2010
Season 6
12 episodes
2 October 2011 - 18 December 2011
Season 7
12 episodes
30 September 2012 - 16 December 2012
Season 8
12 episodes
30 June 2013 - 22 September 2013
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree