Chernobyl: Zone of Exclusion 2014 - 2019 episode 1 season 2
"Chernobyl: Zone of Exclusion" season 2 all episodes
Прекрасное далёко
Season 2 / Episode 110 November 2017
Season 2 / Episode 210 November 2017
Welcome to USA
Season 2 / Episode 317 November 2017
Веришь в Бога, верь и в дьявола
Season 2 / Episode 417 November 2017
1956
Season 2 / Episode 524 November 2017
Дело о пропавших детях
Season 2 / Episode 624 November 2017
Гудвин: Великий и Ужасный
Season 2 / Episode 71 December 2017
Припять 2.0
Season 2 / Episode 81 December 2017
Во 2 сезоне 1 серии сериала «Чернобыль: Зона отчуждения» персонажи выясняют, что из-за их поступков Советский Союз поменялся ролями с Соединенными Штатами. Атомная авария состоялась именно в Америке, с самыми ужасающими последствиями.
