Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows Chernobyl: Zone of Exclusion Seasons Season 2 Episode 5

Chernobyl: Zone of Exclusion 2014 - 2019 episode 5 season 2

7.5 Rate
11 votes
"Chernobyl: Zone of Exclusion" season 2 all episodes
Прекрасное далёко
Season 2 / Episode 1 10 November 2017
7505:800
Season 2 / Episode 2 10 November 2017
Welcome to USA
Season 2 / Episode 3 17 November 2017
Веришь в Бога, верь и в дьявола
Season 2 / Episode 4 17 November 2017
1956
Season 2 / Episode 5 24 November 2017
Дело о пропавших детях
Season 2 / Episode 6 24 November 2017
Гудвин: Великий и Ужасный
Season 2 / Episode 7 1 December 2017
Припять 2.0
Season 2 / Episode 8 1 December 2017
Episode description

Во 2 сезоне 5 серии сериала «Чернобыль: Зона отчуждения» подростки обречены на еще одно путешествие во времени. Оказавшись в прошлом, они вновь видят знакомого им сильно помолодевшего Майкла. В того на скорости врезается автомобиль.

Comments Discuss in Chat (ru)
Write review
Lonsdale Wip 8 May 2025, 22:59
Не грузит
8 May 2025, 22:59 Reply
Only registered users can comment Log in using By logging in, you agree to the terms of use

Authorisation by email

Discussing now Badlands
Badlands 71 comments
Now You See Me 3
Now You See Me 3 46 comments
Kulachnyy
Kulachnyy 21 comments
Zootopia 2
Zootopia 2 25 comments
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more