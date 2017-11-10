Menu
Kinoafisha TV Shows Chernobyl: Zone of Exclusion Seasons Season 2 Episode 3

Chernobyl: Zone of Exclusion 2014 - 2019 episode 3 season 2

7.9 Rate
11 votes
"Chernobyl: Zone of Exclusion" season 2 all episodes
Прекрасное далёко
Season 2 / Episode 1 10 November 2017
7505:800
Season 2 / Episode 2 10 November 2017
Welcome to USA
Season 2 / Episode 3 17 November 2017
Веришь в Бога, верь и в дьявола
Season 2 / Episode 4 17 November 2017
1956
Season 2 / Episode 5 24 November 2017
Дело о пропавших детях
Season 2 / Episode 6 24 November 2017
Гудвин: Великий и Ужасный
Season 2 / Episode 7 1 December 2017
Припять 2.0
Season 2 / Episode 8 1 December 2017
Во 2 сезоне 3 серии сериала «Чернобыль: Зона отчуждения» самолет с героями на борту из-за форс-мажорасадится в пустыне на американской земле. Аварийная посадка и беспомощные пассажиры вызывают интерес агрессивных преступников.

