Call Me Kat 2021 - 2023, season 3

Call Me Kat season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Call Me Kat Seasons Season 3

Call Me Kat
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 29 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 22
Runtime 11 hours 0 minute
"Call Me Kat" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Зовите меня Кэт» продолжается история 39-летней женщины, которая каждый день бросает вызов обществу и своей матери. Чтобы стать по-настоящему счастливой и независимой, она потратила все свои сбережения и открыла ресторанчик под названием Cat Café в Луисвилле, расположенном в штате Кентукки. Напомним, в финале предыдущего сезона Кэт столкнулась с трудностями в личной жизни. Она ищет поддержки у Ника. Рэнди приходится мириться с присутствием Картера в своей квартире. Кэт сдает свою квартиру Келли и Шрабу из Флэтча, Макс собирается сыграть одну из своих песен для Робина Тика на местном благотворительном мероприятии.

Series rating

5.2
Rate 13 votes
5.4 IMDb
"Call Me Kat" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Call Me Ken Jennings
Season 3 Episode 1
29 September 2022
Call Me Skeeter Juice
Season 3 Episode 2
6 October 2022
Call Me Thor
Season 3 Episode 3
13 October 2022
Call Me Donor Four-Five-Seven
Season 3 Episode 4
20 October 2022
Call Me Uncle Dad
Season 3 Episode 5
27 October 2022
Call Me The Hot Chick Two
Season 3 Episode 6
10 November 2022
Call Me Dame Booty Clench
Season 3 Episode 7
17 November 2022
Call Me Fancy Puffenstuff
Season 3 Episode 8
1 December 2022
Call Me Chrismukkah
Season 3 Episode 9
8 December 2022
Call Me Philliam
Season 3 Episode 10
5 January 2023
Call Me Prescription Roulette
Season 3 Episode 11
12 January 2023
Call Me Ichabod Evel Knievel
Season 3 Episode 12
26 January 2023
Call Me Fatty Patty
Season 3 Episode 13
2 February 2023
Call Me Better Than Paul Rudd
Season 3 Episode 14
16 February 2023
Call Me 'Cat's in The Cradle'
Season 3 Episode 15
23 February 2023
Call Me Worth the Wait
Season 3 Episode 16
2 March 2023
Call Me Lady Avenger
Season 3 Episode 17
9 March 2023
Call Me Toilet Roboto
Season 3 Episode 18
16 March 2023
Call Me Not Okurrr
Season 3 Episode 19
30 March 2023
Call Me Consciously Uncoupled
Season 3 Episode 20
6 April 2023
Call Me Pretty Kitty
Season 3 Episode 21
27 April 2023
Call Me a Donut Wall
Season 3 Episode 22
4 May 2023
TV series release schedule
