В 3-м сезоне сериала «Зовите меня Кэт» продолжается история 39-летней женщины, которая каждый день бросает вызов обществу и своей матери. Чтобы стать по-настоящему счастливой и независимой, она потратила все свои сбережения и открыла ресторанчик под названием Cat Café в Луисвилле, расположенном в штате Кентукки. Напомним, в финале предыдущего сезона Кэт столкнулась с трудностями в личной жизни. Она ищет поддержки у Ника. Рэнди приходится мириться с присутствием Картера в своей квартире. Кэт сдает свою квартиру Келли и Шрабу из Флэтча, Макс собирается сыграть одну из своих песен для Робина Тика на местном благотворительном мероприятии.