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Call Me Kat 2021 - 2023 season 2

Call Me Kat season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Call Me Kat Seasons Season 2
Call Me Kat
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 9 January 2022
Production year 2022
Number of episodes 18
Runtime 9 hours 0 minute
"Call Me Kat" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Зовите меня Кэт» история о женщине, которая в зрелом возрасте воплотила свою давнюю мечту и открыла котокафе, продолжается. Обаятельная, но одинокая дама среднего возраста по имени Кэтрин Силвер всю жизнь посвятила работе в Луисвилльском университете. Несмотря на то что Кэт уже 39 лет, она остается незамужней и бездетной, живет с матерью и терпит ее нравоучения. Но Кэт не сдается и по-прежнему верит, что сможет обрести свое счастье. И для этого ей совсем необязательно встречаться с мужчиной, ведь главная любовь в жизни Кэт – это кошки. Героиня находит средства, чтобы открыть кошачье кафе в родном Луисвилле.

Series rating

5.2
Rate 13 votes
5.5 IMDb

"Call Me Kat" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Call Me Kerfuffled
Season 2 Episode 1
9 January 2022
Call Me by My Middle Name
Season 2 Episode 2
13 January 2022
Call Me a Sporty Giant
Season 2 Episode 3
20 January 2022
Call Me Forty
Season 2 Episode 4
27 January 2022
Call Me Your Biggest Fan
Season 2 Episode 5
3 February 2022
Call Me Unfaithful
Season 2 Episode 6
10 February 2022
Call Me Cupcake
Season 2 Episode 7
17 February 2022
Call Me Señor Don Gato
Season 2 Episode 8
24 February 2022
Call Me Irresponsible
Season 2 Episode 9
3 March 2022
Call Me Katzilla
Season 2 Episode 10
10 March 2022
Call Me the Bad Boy of Cheese
Season 2 Episode 11
17 March 2022
Call Me a McCluckhead
Season 2 Episode 12
24 March 2022
Call Me a Kingbirdie
Season 2 Episode 13
31 March 2022
Call Me Cupid
Season 2 Episode 14
7 April 2022
Call Me Tiny Boo-Boo
Season 2 Episode 15
14 April 2022
Call Me What the Kat Dragged In
Season 2 Episode 16
21 April 2022
Call Me Flatch
Season 2 Episode 17
28 April 2022
Call Me Shellfish
Season 2 Episode 18
5 May 2022
TV series release schedule
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