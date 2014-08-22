Menu
BoJack Horseman poster
BoJack Horseman 18+
Production year 2014
Country USA
Episode duration 25 minutes
Streaming service Netflix

8.5
8.8 IMDb
All seasons of "BoJack Horseman"
BoJack Horseman - Season 1 Season 1
13 episodes 22 August 2014 - 18 December 2014
 
BoJack Horseman - Season 2 Season 2
12 episodes 17 July 2015
 
BoJack Horseman - Season 3 Season 3
12 episodes 22 July 2016
 
BoJack Horseman - Season 4 Season 4
12 episodes 8 September 2017
 
BoJack Horseman - Season 5 Season 5
12 episodes 14 September 2018
 
BoJack Horseman - Season 6 Season 6
16 episodes 25 October 2019 - 31 January 2020
 
