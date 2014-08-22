Menu
BoJack Horseman
BoJack Horseman All seasons
BoJack Horseman
18+
Production year
2014
Country
USA
Episode duration
25 minutes
Streaming service
Netflix
Series rating
8.5
8.8
IMDb
All seasons of "BoJack Horseman"
Season 1
13 episodes
22 August 2014 - 18 December 2014
Season 2
12 episodes
17 July 2015
Season 3
12 episodes
22 July 2016
Season 4
12 episodes
8 September 2017
Season 5
12 episodes
14 September 2018
Season 6
16 episodes
25 October 2019 - 31 January 2020
