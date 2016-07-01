Menu
Berserk 2016 - 2017 season 1

Berserk season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Berserk Seasons Season 1

Berserk 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 1 July 2016
Production year 2016
Number of episodes 12
Runtime 5 hours 0 minute
"Berserk" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Берсерк» сильный воин Гатс всегда был одиночкой. Любые споры он решал в поединке, ловко орудуя своим мечом. Однажды он встретился с отрядом Сокола и его основателем Гриффитом. Этот человек стал для Гатса настоящим другом, а остальные члены команды – семьей. Каждый представитель банды имеет свою печальную историю. Вместе они проходят через множество опасных и увлекательных приключений, в числе которых кровавые поединки и королевский бал. Но Гриффит оказывается вовсе не тем, за кого себя выдавал. После того как он совершает предательство, Гатс преследует только одну цель – отомстить.

Series rating

6.1
Rate 14 votes
6.7 IMDb
"Berserk" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
The Branded Swordsman
Season 1 Episode 1
1 July 2016
The Holy Iron Chain Knights
Season 1 Episode 2
8 July 2016
Night of Miracles
Season 1 Episode 3
15 July 2016
Revelations
Season 1 Episode 4
22 July 2016
Tower of Conviction
Season 1 Episode 5
29 July 2016
A Nighttime Feast: Burning at the Stake
Season 1 Episode 6
5 August 2016
The Black Witch
Season 1 Episode 7
12 August 2016
Reunion in the Den of Evil
Season 1 Episode 8
19 August 2016
Blood Flow of the Dead
Season 1 Episode 9
26 August 2016
Hell's Angels
Season 1 Episode 10
2 September 2016
Shadows of Ideas
Season 1 Episode 11
9 September 2016
Those Who Cling, Those Who Struggle
Season 1 Episode 12
16 September 2016
TV series release schedule
