В 1 сезоне сериала «Берсерк» сильный воин Гатс всегда был одиночкой. Любые споры он решал в поединке, ловко орудуя своим мечом. Однажды он встретился с отрядом Сокола и его основателем Гриффитом. Этот человек стал для Гатса настоящим другом, а остальные члены команды – семьей. Каждый представитель банды имеет свою печальную историю. Вместе они проходят через множество опасных и увлекательных приключений, в числе которых кровавые поединки и королевский бал. Но Гриффит оказывается вовсе не тем, за кого себя выдавал. После того как он совершает предательство, Гатс преследует только одну цель – отомстить.