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Kinoafisha TV Shows Berserk Seasons Season 1 Cast and roles

Season 1 Cast of the Series Berserk (2016)

"Berserk" cast All info
Hiroaki Iwanaga
Guts
Kaoru Mizuhara
Puck
Takahiro Sakurai
Takahiro Sakurai
Griffith
Toa Yukinari
Casca Yōko Hikasa
Yōko Hikasa
Farnese
Kazuyuki Okitsu
Serpico
Aki Toyosaki
Hiro Shimono
Hiro Shimono
Isidro Hiroki Yasumoto
Hiroki Yasumoto
Azan
Rikiya Koyama
Mozgus
Chiwa Saitô
Schierke Hôchû Ôtsuka
Hôchû Ôtsuka
Tomomichi Nishimura
Miyuki Sawashiro
Miyuki Sawashiro
Luca Yuichi Nakamura
Yuichi Nakamura
Silat Akio Otsuka
Akio Otsuka
Natsumi Takamori
Nina
Ayako Takeuchi
Ayana Taketatsu
Kôji Ishii
Natsuki Aikawa
Minako Kotobuki
Toa Yukinari
Daisuke Hirakawa
Jerome
Hiroyuki Yoshino
Ryan Bartley
Nina
Jalen K. Cassell
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