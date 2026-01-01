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Season 1 Cast of the Series Berserk (2016)
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"Berserk" cast
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Hiroaki Iwanaga
Guts
Kaoru Mizuhara
Puck
Takahiro Sakurai
Griffith
Toa Yukinari
Casca
Yōko Hikasa
Farnese
Kazuyuki Okitsu
Serpico
Aki Toyosaki
Hiro Shimono
Isidro
Hiroki Yasumoto
Azan
Rikiya Koyama
Mozgus
Chiwa Saitô
Schierke
Hôchû Ôtsuka
Tomomichi Nishimura
Miyuki Sawashiro
Luca
Yuichi Nakamura
Silat
Akio Otsuka
Natsumi Takamori
Nina
Ayako Takeuchi
Ayana Taketatsu
Kôji Ishii
Natsuki Aikawa
Minako Kotobuki
Toa Yukinari
Daisuke Hirakawa
Jerome
Hiroyuki Yoshino
Ryan Bartley
Nina
Jalen K. Cassell
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