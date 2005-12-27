Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Ben 10 All seasons
Ben 10
12+
Production year
2005
Country
USA
Episode duration
22 minutes
TV channel
Cartoon Network
Series rating
7.7
10
votes
7.6
IMDb
All seasons of "Ben 10"
Season 1
13 episodes
27 December 2005 - 25 March 2006
Season 2
13 episodes
29 May 2006 - 9 October 2006
Season 3
13 episodes
25 November 2006 - 21 April 2007
Season 4
10 episodes
14 July 2007 - 15 April 2008
