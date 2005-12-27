В 1 сезоне сериала «Бен 10» на планете Земля живет самый обычный подросток Бен Теннисон. Он путешествует по миру вместе со своей многочисленной семьей и очень любит ворчать по любому поводу. Но его жизнь переворачивается, когда на его голову с небес внезапно сваливается загадочный космический прибор. Выясняется, что это изобретение называется Омнитрикс и оно способно перевоплощать своего обладателя в десять разных обличий. Все эти существа – супергерои, обладающие уникальными способностями и силами. У каждого из них свой характер и свои особенности поведения. Бен начинает пробовать все образы на себе.