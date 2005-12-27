Menu
Ben 10 2005 - 2008 season 1

Ben 10 season 1 poster
Ben 10 12+
Title Сезон 1
Season premiere 27 December 2005
Production year 2005
Number of episodes 13
Runtime 4 hours 46 minutes
В 1 сезоне сериала «Бен 10» на планете Земля живет самый обычный подросток Бен Теннисон. Он путешествует по миру вместе со своей многочисленной семьей и очень любит ворчать по любому поводу. Но его жизнь переворачивается, когда на его голову с небес внезапно сваливается загадочный космический прибор. Выясняется, что это изобретение называется Омнитрикс и оно способно перевоплощать своего обладателя в десять разных обличий. Все эти существа – супергерои, обладающие уникальными способностями и силами. У каждого из них свой характер и свои особенности поведения. Бен начинает пробовать все образы на себе.

7.6
Rate 20 votes
7.6 IMDb
And Then There Were Ten
Season 1 Episode 1
27 December 2005
Washington B.C.
Season 1 Episode 2
13 January 2006
The Krakken
Season 1 Episode 3
14 January 2006
Permanent Retirement
Season 1 Episode 4
21 January 2006
Hunted
Season 1 Episode 5
28 January 2006
Tourist Trap
Season 1 Episode 6
4 February 2006
Kevin 11
Season 1 Episode 7
11 February 2006
The Alliance
Season 1 Episode 8
18 February 2006
Last Laugh
Season 1 Episode 9
25 February 2006
Lucky Girl
Season 1 Episode 10
4 March 2006
A Small Problem
Season 1 Episode 11
11 March 2006
Side Effects
Season 1 Episode 12
18 March 2006
Secrets
Season 1 Episode 13
25 March 2006
