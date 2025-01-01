Меню
Бен 10
Бен 10, список сезонов
Ben 10
12+
Год выпуска
2005
Страна
США
Эпизод длится
22 минуты
Телеканал
Cartoon Network
Рейтинг сериала
7.7
10
голосов
7.6
IMDb
Список сезонов сериала «Бен 10»
Сезон 1 / Season 1
13 эпизодов
27 декабря 2005 - 25 марта 2006
Сезон 2 / Season 2
13 эпизодов
29 мая 2006 - 9 октября 2006
Сезон 3 / Season 3
13 эпизодов
25 ноября 2006 - 21 апреля 2007
Сезон 4 / Season 4
10 эпизодов
14 июля 2007 - 15 апреля 2008
