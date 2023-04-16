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Barry season 4 watch online

Barry season 4 poster
Kinoafisha TV Shows Barry Seasons Season 4
Barry 18+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 16 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 0 minute
"Barry" season 4 description

В 4 сезоне сериала «Барри» продолжается история о рефлексирующем киллере, который однажды случайно вовлекся в театральное искусство и решил стать актером. В прошлом Барри был морским пехотинцем со Среднего Запада, после чего попробовал себя в роли киллера. Правда, из этого ничего не вышло. Одинокий и неприкаянный Барри отправился в Лос-Анджелес, где случайно попал на курсы актерского мастерства. С этого все и началось. Напомним, в предыдущем сезоне у Барри начались галлюцинации после отравления. Он столкнулся со множеством опасностей. В новом сезоне его ждут новые приключения.

Series rating

8.1
Rate 20 votes
8.3 IMDb

"Barry" season 4 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Yikes
Season 4 Episode 1
16 April 2023
Bestest Place on the Earth
Season 4 Episode 2
16 April 2023
You're Charming
Season 4 Episode 3
23 April 2023
It Takes a Psycho
Season 4 Episode 4
30 April 2023
Tricky Legacies
Season 4 Episode 5
7 May 2023
The Wizard
Season 4 Episode 6
14 May 2023
A Nice Meal
Season 4 Episode 7
21 May 2023
Wow
Season 4 Episode 8
28 May 2023
TV series release schedule
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