Archer poster
Archer

Archer All seasons

Archer 18+
Production year 2009
Country USA
Episode duration 30 minutes
TV channel FXX

Series rating

8.7
Rate 10 votes
8.6 IMDb
All seasons of "Archer"
Archer - Season 1 Season 1
10 episodes 17 September 2009 - 18 March 2010
 
Archer - Season 2 Season 2
13 episodes 27 January 2011 - 21 April 2011
 
Archer - Season 3 Season 3
13 episodes 15 September 2011 - 22 March 2012
 
Archer - Season 4 Season 4
13 episodes 17 January 2013 - 11 April 2013
 
Archer - Season 5 Season 5
13 episodes 13 January 2014 - 21 April 2014
 
Archer - Season 6 Season 6
13 episodes 8 January 2015 - 2 April 2015
 
Archer - Season 7 Season 7
10 episodes 31 March 2016 - 2 June 2016
 
Archer - Season 8 Season 8
8 episodes 5 April 2017 - 24 May 2017
 
Archer - Season 9 Season 9
8 episodes 25 April 2018 - 13 June 2018
 
Archer - Season 10 Season 10
9 episodes 29 May 2019 - 31 July 2019
 
Archer - Season 11 Season 11
8 episodes 16 September 2020 - 28 October 2020
 
Archer - Season 12 Season 12
8 episodes 25 August 2021 - 6 October 2021
 
Archer - Season 13 Season 13
8 episodes 24 August 2022 - 12 October 2022
 
Archer - Season 14 Season 14
9 episodes 30 August 2023 - 17 December 2023
 
