Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Trailers
Quotes
Kinoafisha
TV Shows
Archer
Seasons
Archer All seasons
Archer
18+
Production year
2009
Country
USA
Episode duration
30 minutes
TV channel
FXX
Series rating
8.7
Rate
10
votes
8.6
IMDb
Write review
All seasons of "Archer"
Season 1
10 episodes
17 September 2009 - 18 March 2010
Season 2
13 episodes
27 January 2011 - 21 April 2011
Season 3
13 episodes
15 September 2011 - 22 March 2012
Season 4
13 episodes
17 January 2013 - 11 April 2013
Season 5
13 episodes
13 January 2014 - 21 April 2014
Season 6
13 episodes
8 January 2015 - 2 April 2015
Season 7
10 episodes
31 March 2016 - 2 June 2016
Season 8
8 episodes
5 April 2017 - 24 May 2017
Season 9
8 episodes
25 April 2018 - 13 June 2018
Season 10
9 episodes
29 May 2019 - 31 July 2019
Season 11
8 episodes
16 September 2020 - 28 October 2020
Season 12
8 episodes
25 August 2021 - 6 October 2021
Season 13
8 episodes
24 August 2022 - 12 October 2022
Season 14
9 episodes
30 August 2023 - 17 December 2023
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree