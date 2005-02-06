Menu
American Dad! All seasons
American Dad!
16+
Production year
2005
Country
USA
Episode duration
30 minutes
TV channel
TBS
Series rating
6.8
Rate
11
votes
7.4
IMDb
Write review
All seasons of "American Dad!"
Season 1
23 episodes
6 February 2005 - 14 May 2006
Season 2
19 episodes
10 September 2006 - 20 May 2007
Season 3
16 episodes
30 September 2007 - 18 May 2008
Season 4
20 episodes
28 September 2008 - 17 May 2009
Season 5
18 episodes
27 September 2009 - 16 May 2010
Season 6
19 episodes
3 October 2010 - 22 May 2011
Season 7
18 episodes
25 September 2011 - 13 May 2012
Season 8
19 episodes
30 September 2012 - 12 May 2013
Season 9
20 episodes
29 September 2013 - 18 May 2014
Season 10
15 episodes
14 September 2014 - 14 December 2014
Season 11
22 episodes
20 October 2014 - 20 July 2015
Season 12
22 episodes
25 January 2016 - 27 June 2016
Season 13
22 episodes
7 November 2016 - 11 September 2017
Season 14
22 episodes
25 December 2017 - 8 April 2019
Season 15
24 episodes
15 April 2019 - 28 September 2020
Season 16
24 episodes
13 April 2020 - 21 December 2020
Season 17
22 episodes
19 April 2021 - 25 October 2021
Season 18
22 episodes
24 January 2022 - 19 December 2022
Season 19
22 episodes
27 March 2023 - 18 December 2023
Season 20
22 episodes
28 October 2024 - 24 March 2025
Season 21
TBA
