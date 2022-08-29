Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Gåsmamman 2015 - 2025 season 6

Gåsmamman season 6 poster
Kinoafisha TV Shows Gåsmamman Seasons Season 6
Gåsmamman
Original title Season 6
Title Сезон 6
Season premiere 29 August 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 30 minutes
"Gåsmamman" season 6 description

В 6-м сезоне сериала «Матушка Гусыня» Соня вновь вступает в игру. Теперь она не только мать троих взрослых детей, но и бесстрашная владелица преступного бизнеса в окрестностях Стокгольма. Она больше не боится угроз и может сама разобраться с любым, кто угрожает безопасности ее семьи. Со времени смерти своего супруга Фредерика она прошла все круги ада и теперь не опасается ни наркобаронов, ни полицейских. Ей удалось справиться с колумбийской бандой и выйти сухой из воды, если не считать множества моральных и физических травм. Теперь Соня не намерена останавливаться ни перед чем ради защиты своих близких.

Series rating

7.7
Rate 14 votes
7.5 IMDb

"Gåsmamman" season 6 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Episode 1
Season 6 Episode 1
29 August 2022
Episode 2
Season 6 Episode 2
5 September 2022
Episode 3
Season 6 Episode 3
12 September 2022
Episode 4
Season 6 Episode 4
19 September 2022
Episode 5
Season 6 Episode 5
26 September 2022
Episode 6
Season 6 Episode 6
3 October 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more