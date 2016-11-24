Во 2-м сезоне сериала «Матушка Гусыня» большая часть семьи Сони находится за решеткой. Сама она скрывается вместе с детьми в другом городе. Однако Николас решается прямо в тюрьме устроить свадьбу с беременной Ханной. Когда его досрочно освобождают, он первым делом пытается помириться с сестрой. Она уверена, что Николас никогда не причинил бы вред ей или детям. Поэтому из родственных чувств женщине приходится рискнуть и вернуться в свой дом, ведь она по-прежнему управляет семейным бизнесом. Кроме того, теперь на ней висят огромные долги брата. Соня должна действовать, пока первый шаг не сделал Барри.