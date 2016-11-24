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Gåsmamman 2015 - 2025 season 2

Gåsmamman season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Gåsmamman Seasons Season 2
Gåsmamman
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 24 November 2016
Production year 2016
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 30 minutes
"Gåsmamman" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Матушка Гусыня» большая часть семьи Сони находится за решеткой. Сама она скрывается вместе с детьми в другом городе. Однако Николас решается прямо в тюрьме устроить свадьбу с беременной Ханной. Когда его досрочно освобождают, он первым делом пытается помириться с сестрой. Она уверена, что Николас никогда не причинил бы вред ей или детям. Поэтому из родственных чувств женщине приходится рискнуть и вернуться в свой дом, ведь она по-прежнему управляет семейным бизнесом. Кроме того, теперь на ней висят огромные долги брата. Соня должна действовать, пока первый шаг не сделал Барри.

Season 2 Cast

Alexandra Rapaport
Joel Lützow
Edvin Ryding
Edvin Ryding
Alexandra Alegren
Morgan Alling
Emil Almén
Emil Almén
All Season 2 Cast

Series rating

7.6
Rate 14 votes
7.4 IMDb

"Gåsmamman" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Episode 1
Season 2 Episode 1
24 November 2016
Episode 2
Season 2 Episode 2
24 November 2016
Episode 3
Season 2 Episode 3
1 December 2016
Episode 4
Season 2 Episode 4
1 December 2016
Episode 5
Season 2 Episode 5
8 December 2016
Episode 6
Season 2 Episode 6
8 December 2016
Episode 7
Season 2 Episode 7
15 December 2016
Episode 8
Season 2 Episode 8
15 December 2016
Episode 9
Season 2 Episode 9
22 December 2016
Episode 10
Season 2 Episode 10
22 December 2016
TV series release schedule
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