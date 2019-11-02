Menu
Ossan's Love 2016, season 2
Ossan's Love
12+
Original title
Season 2
Title
Сезон 2
Season premiere
2 November 2019
Production year
2019
Number of episodes
8
Runtime
8 hours 0 minute
Series rating
7.3
Rate
12
votes
7.5
IMDb
Ossan's Love List of episodes
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Episode 1
Season 2
Episode 1
2 November 2019
Episode 2
Season 2
Episode 2
9 November 2019
Episode 3
Season 2
Episode 3
16 November 2019
Episode 4
Season 2
Episode 4
23 November 2019
Episode 5
Season 2
Episode 5
30 November 2019
Episode 6
Season 2
Episode 6
7 December 2019
Episode 7
Season 2
Episode 7
14 December 2019
Episode 8
Season 2
Episode 8
21 December 2019
TV series release schedule
