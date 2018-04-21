Menu
Ossan's Love 2016, season 1
Ossan's Love
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
21 April 2018
Production year
2018
Number of episodes
7
Runtime
7 hours 0 minute
Series rating
7.3
7.5
IMDb
Ossan's Love List of episodes
Season 1
Season 2
Season 3
Episode 1
Season 1
Episode 1
21 April 2018
Episode 2
Season 1
Episode 2
28 April 2018
Episode 3
Season 1
Episode 3
5 May 2018
Episode 4
Season 1
Episode 4
12 May 2018
Episode 5
Season 1
Episode 5
19 May 2018
Episode 6
Season 1
Episode 6
26 May 2018
Episode 7
Season 1
Episode 7
2 June 2018
