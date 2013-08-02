Menu
America's Next Top Model (2003), season 20

America's Next Top Model season 20 poster
Kinoafisha TV Shows America's Next Top Model Seasons Season 20
America's Next Top Model 16+
Original title Season 20
Title Сезон 20
Season premiere 2 August 2013
Production year 2013
Number of episodes 16
Runtime 11 hours 28 minutes
"America's Next Top Model" season 20 description

В 20 сезоне шоу «Топ-модель по-американски» полуфиналисток Тайра и ее коллеги отбирают из сотен претендентов. Кандидатки принимают участие в дефиле на подиуме на балу, который организован в рамках официального открытия показа мод. После этого четвертьфиналисток приглашают на интервью с судьями. Затем четыре судьи (Тайра Бэнкс, Роб Эванс, Келли Катроне и Джонни Вуек) выбирают 26 полуфиналисток. Тайра Бэнкс и Роб Эванс внезапно приезжают в особняк, чтобы побеседовать с девушками и подготовить их к предстоящему состязанию. В шоу принимают участие Дон Бенджамин, Нина Бёрнс и Джереми Ромер, Крис Эрнандес, Кори Хиндорф и другие.

TV Show rating

6.3
Rate 20 votes
5.6 IMDb

"America's Next Top Model" season 20 list of episodes.

Meet the Guys & Girls of Cycle 20, Part 1
Season 20 Episode 1
2 August 2013
Meet the Guys & Girls of Cycle 20, Part 2
Season 20 Episode 2
2 August 2013
The Girl Who Gets Married Again
Season 20 Episode 3
9 August 2013
The Guy Who Gets a Weave
Season 20 Episode 4
16 August 2013
The Girl Who Went Around in Circles
Season 20 Episode 5
23 August 2013
The Guy Who Gets to Kiss the Girl
Season 20 Episode 6
30 August 2013
The Girl Who's Scared of Clowns
Season 20 Episode 7
6 September 2013
The Guy Who Cries
Season 20 Episode 8
13 September 2013
The Girl Whose Walk is TOO Good
Season 20 Episode 9
20 September 2013
The Guys and Girls Get Flirty
Season 20 Episode 10
27 September 2013
The Girl Who Gets Punked
Season 20 Episode 11
4 October 2013
The Guy Who Has a Panic Attack
Season 20 Episode 12
11 October 2013
The Girl Who Gets Kissed on an Elephant
Season 20 Episode 13
18 October 2013
The Guy Who Becomes a Bat
Season 20 Episode 14
1 November 2013
Finale Part 1: The Finalists Shoot Their Guess Campaign
Season 20 Episode 15
8 November 2013
Finale Part 2: The Guy or Girl Who Becomes America's Next Top Model
Season 20 Episode 16
15 November 2013
