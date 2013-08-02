В 20 сезоне шоу «Топ-модель по-американски» полуфиналисток Тайра и ее коллеги отбирают из сотен претендентов. Кандидатки принимают участие в дефиле на подиуме на балу, который организован в рамках официального открытия показа мод. После этого четвертьфиналисток приглашают на интервью с судьями. Затем четыре судьи (Тайра Бэнкс, Роб Эванс, Келли Катроне и Джонни Вуек) выбирают 26 полуфиналисток. Тайра Бэнкс и Роб Эванс внезапно приезжают в особняк, чтобы побеседовать с девушками и подготовить их к предстоящему состязанию. В шоу принимают участие Дон Бенджамин, Нина Бёрнс и Джереми Ромер, Крис Эрнандес, Кори Хиндорф и другие.