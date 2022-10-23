Menu
Des gens bien 2022, season 1

Des gens bien season 1 poster
Des gens bien 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 23 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 48 minutes
"Des gens bien" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Хорошие люди» в центре событий оказывается сотрудник правопорядка, который подозревает человека в преднамеренном убийстве. Его очередное расследование касается мужчины, который находился за рулем автомобиля, попавшего в дорожно-транспортное происшествие. Во время серьезной аварии супруга героя погибла. Том и Линда были простыми тридцатилетними жителями Бельгии, которые обитали в небольшом провинциальном городке, граничащем с Францией. Их жизнь была благополучной и текла в мирном и спокойном темпе, пока однажды семья не оказалась на грани банкротства...

"Des gens bien" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Épisode 1
Season 1 Episode 1
23 October 2022
Épisode 2
Season 1 Episode 2
23 October 2022
Épisode 3
Season 1 Episode 3
23 October 2022
Épisode 4
Season 1 Episode 4
23 October 2022
Épisode 5
Season 1 Episode 5
23 October 2022
Épisode 6
Season 1 Episode 6
23 October 2022
