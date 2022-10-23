В 1-м сезоне сериала «Хорошие люди» в центре событий оказывается сотрудник правопорядка, который подозревает человека в преднамеренном убийстве. Его очередное расследование касается мужчины, который находился за рулем автомобиля, попавшего в дорожно-транспортное происшествие. Во время серьезной аварии супруга героя погибла. Том и Линда были простыми тридцатилетними жителями Бельгии, которые обитали в небольшом провинциальном городке, граничащем с Францией. Их жизнь была благополучной и текла в мирном и спокойном темпе, пока однажды семья не оказалась на грани банкротства...