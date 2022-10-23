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Постер к 1-му сезону сериала Хорошие люди
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Смотрите за 1
Киноафиша Сериалы Хорошие люди Сезоны Сезон 1

Des gens bien 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 48 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Хорошие люди»

В 1-м сезоне сериала «Хорошие люди» в центре событий оказывается сотрудник правопорядка, который подозревает человека в преднамеренном убийстве. Его очередное расследование касается мужчины, который находился за рулем автомобиля, попавшего в дорожно-транспортное происшествие. Во время серьезной аварии супруга героя погибла. Том и Линда были простыми тридцатилетними жителями Бельгии, которые обитали в небольшом провинциальном городке, граничащем с Францией. Их жизнь была благополучной и текла в мирном и спокойном темпе, пока однажды семья не оказалась на грани банкротства...

Список серий 1-го сезона сериала «Хорошие люди» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Épisode 1
Сезон 1 Серия 1
23 октября 2022
Серия 2 Épisode 2
Сезон 1 Серия 2
23 октября 2022
Серия 3 Épisode 3
Сезон 1 Серия 3
23 октября 2022
Серия 4 Épisode 4
Сезон 1 Серия 4
23 октября 2022
Серия 5 Épisode 5
Сезон 1 Серия 5
23 октября 2022
Серия 6 Épisode 6
Сезон 1 Серия 6
23 октября 2022
График выхода всех сериалов
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