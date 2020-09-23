В 1-м сезоне сериала «Море свободы» главными героями этой истории становятся два тинейджера, между которыми не так много общего. Однако они оказываются в одном и том же месте при одинаковых обстоятельствах. Родственники Кармине связаны с мафией. Он же не хочет продолжать преступный путь родителей и мечтает связать свою жизнь со сферой бьюти-услуг. Тем временем пианист Филиппо из обеспеченной семьи стремится лишь к безделью. Юноши встречаются за решеткой. Здесь они узнают друг друга получше, попробуют обозначить свое место в тюремной иерархии и вступят в схватку с влиятельными врагами, которые сразу же у них появились.