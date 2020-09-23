Menu
Russian
Mare fuori season 1

Mare fuori season 1 poster
Mare fuori

Mare fuori 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 23 September 2020
Production year 2020
Number of episodes 12
Runtime 12 hours 0 minute
"Mare fuori" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Море свободы» главными героями этой истории становятся два тинейджера, между которыми не так много общего. Однако они оказываются в одном и том же месте при одинаковых обстоятельствах. Родственники Кармине связаны с мафией. Он же не хочет продолжать преступный путь родителей и мечтает связать свою жизнь со сферой бьюти-услуг. Тем временем пианист Филиппо из обеспеченной семьи стремится лишь к безделью. Юноши встречаются за решеткой. Здесь они узнают друг друга получше, попробуют обозначить свое место в тюремной иерархии и вступят в схватку с влиятельными врагами, которые сразу же у них появились.

7.3 IMDb
"Mare fuori" season 1 list of episodes
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Vite spezzate
Season 1 Episode 1
23 September 2020
Educazione criminale
Season 1 Episode 2
23 September 2020
Ogni famiglia ha le sue regole
Season 1 Episode 3
30 September 2020
Chi trova un amico trova un tesoro
Season 1 Episode 4
30 September 2020
La vendetta per guarire
Season 1 Episode 5
7 October 2020
L'appartenenza
Season 1 Episode 6
7 October 2020
L'amore malvagio
Season 1 Episode 7
14 October 2020
Conosci te stesso
Season 1 Episode 8
14 October 2020
Legami spezzati
Season 1 Episode 9
21 October 2020
Le forme dell'amore
Season 1 Episode 10
21 October 2020
Fai la cosa giusta
Season 1 Episode 11
28 October 2020
Morire per vivere
Season 1 Episode 12
28 October 2020
