Во 2-м сезоне сериала «Море свободы» Кармине завис между жизнью и смертью, но Нина не сдается, убежденная, что для того, чтобы иметь будущее, нужно его создать. Саса, мальчик из Неаполя, попадает в тюрьму за нераскрытое преступление. Надица уходит и без ведома родителей оказывается в семье Филиппо, где ожидается его перевод в Милан. Мировой судья принимает меры, чтобы Кармине вернулся в учреждение. Выясняется, что у Беппе ранее были романтические отношения с чернокожей девушкой Латифой. Паоле удается получить опеку над маленькой Футурой. Эдо выясняет, что Саса находится в тюрьме за изнасилование, и не дает ему покоя.