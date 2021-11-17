Menu
Mare fuori season 2 watch online

Mare fuori season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Mare fuori Seasons Season 2

Mare fuori 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 17 November 2021
Production year 2021
Number of episodes 12
Runtime 12 hours 0 minute
"Mare fuori" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Море свободы» Кармине завис между жизнью и смертью, но Нина не сдается, убежденная, что для того, чтобы иметь будущее, нужно его создать. Саса, мальчик из Неаполя, попадает в тюрьму за нераскрытое преступление. Надица уходит и без ведома родителей оказывается в семье Филиппо, где ожидается его перевод в Милан. Мировой судья принимает меры, чтобы Кармине вернулся в учреждение. Выясняется, что у Беппе ранее были романтические отношения с чернокожей девушкой Латифой. Паоле удается получить опеку над маленькой Футурой. Эдо выясняет, что Саса находится в тюрьме за изнасилование, и не дает ему покоя.

7.3 IMDb
"Mare fuori" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
La famiglia che verrà
Season 2 Episode 1
17 November 2021
Nella gioia e nel dolore
Season 2 Episode 2
17 November 2021
Io non sono come voi
Season 2 Episode 3
24 November 2021
Amare chi fa male
Season 2 Episode 4
24 November 2021
Il passato che ritorna
Season 2 Episode 5
1 December 2021
La mamma è sempre la mamma
Season 2 Episode 6
1 December 2021
Il peso delle scelte
Season 2 Episode 7
8 December 2021
Le forme dell'amore
Season 2 Episode 8
8 December 2021
Rivelazioni
Season 2 Episode 9
15 December 2021
Niente è mai come sembra
Season 2 Episode 10
15 December 2021
Colpevole d'innocenza
Season 2 Episode 11
22 December 2021
Il punto di rottura
Season 2 Episode 12
22 December 2021
