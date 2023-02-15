В 3-м сезоне сериала «Море свободы» продолжается история о двух юношах, у которых едва ли в обычной жизни нашлось бы что-то общее. Но однажды они оба оказались в неаполитанской исправительной колонии для подростков. Филиппо и Кармине пришлось нелегко в непривычной среде, где многие настроены весьма враждебно. Напомним, в финале предыдущего сезона Кармине понимает, кто является виновником убийства, и достает оружие, чтобы убить этого человека, пока его мучают воспоминания о Нине. Филиппо и Кармине, избежав казни, предназначенной Эдоардо, бегут, чтобы помешать свадьбе Надицы. Роза, сестра Чиро, говорит Эдоардо, что Миммо — предатель.