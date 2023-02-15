Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Mare fuori season 3 watch online

Mare fuori season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Mare fuori Seasons Season 3

Mare fuori 18+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 15 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 12
Runtime 12 hours 0 minute
"Mare fuori" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Море свободы» продолжается история о двух юношах, у которых едва ли в обычной жизни нашлось бы что-то общее. Но однажды они оба оказались в неаполитанской исправительной колонии для подростков. Филиппо и Кармине пришлось нелегко в непривычной среде, где многие настроены весьма враждебно. Напомним, в финале предыдущего сезона Кармине понимает, кто является виновником убийства, и достает оружие, чтобы убить этого человека, пока его мучают воспоминания о Нине. Филиппо и Кармине, избежав казни, предназначенной Эдоардо, бегут, чтобы помешать свадьбе Надицы. Роза, сестра Чиро, говорит Эдоардо, что Миммо — предатель.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.3 IMDb
Write review
"Mare fuori" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
L'odio necessario
Season 3 Episode 1
15 February 2023
Il richiamo del sangue
Season 3 Episode 2
15 February 2023
Doppia vendetta
Season 3 Episode 3
22 February 2023
L'amore che salva
Season 3 Episode 4
22 February 2023
L'amore non esiste
Season 3 Episode 5
1 March 2023
L'età dell'innocenza
Season 3 Episode 6
1 March 2023
Per nascere bisogna morire
Season 3 Episode 7
8 March 2023
Un giorno tutto finisce
Season 3 Episode 8
8 March 2023
Le fasi dell'amore
Season 3 Episode 9
15 March 2023
Le regole dell'amicizia
Season 3 Episode 10
15 March 2023
Un'amicizia è per sempre
Season 3 Episode 11
22 March 2023
La scelta
Season 3 Episode 12
22 March 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more