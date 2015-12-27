В 1-м сезоне сериала «Капкан» действие происходит в небольшом исландском рыбацком порту, куда причаливает паром. Сотрудники правоохранительных органов отчаянно пытаются раскрыть преступление, когда на город обрушивается мощный снежный шторм. Андри Олафссон руководит полицейским отделением. Его сотрудники в реке находят расчлененное тело. В Рейкьявик приезжает подкрепление для оказания помощи местной полиции. В полицейский участок попадает литовец Йонас Малакаускас, который проводит ночь в камере. Тем временем кто-то публикует фотографии изуродованного тела в социальных сетях.