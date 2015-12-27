Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Ófærð 2015 - 2021 season 1

Ófærð season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Ófærð Seasons Season 1

Ófærð 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 27 December 2015
Production year 2015
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
"Ófærð" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Капкан» действие происходит в небольшом исландском рыбацком порту, куда причаливает паром. Сотрудники правоохранительных органов отчаянно пытаются раскрыть преступление, когда на город обрушивается мощный снежный шторм. Андри Олафссон руководит полицейским отделением. Его сотрудники в реке находят расчлененное тело. В Рейкьявик приезжает подкрепление для оказания помощи местной полиции. В полицейский участок попадает литовец Йонас Малакаускас, который проводит ночь в камере. Тем временем кто-то публикует фотографии изуродованного тела в социальных сетях.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
8 IMDb
Write review
"Ófærð" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Þáttur 1
Season 1 Episode 1
27 December 2015
Þáttur 2
Season 1 Episode 2
3 January 2016
Þáttur 3
Season 1 Episode 3
10 January 2016
Þáttur 4
Season 1 Episode 4
17 January 2016
Þáttur 5
Season 1 Episode 5
24 January 2016
Þáttur 6
Season 1 Episode 6
31 January 2016
Þáttur 7
Season 1 Episode 7
7 February 2016
Þáttur 8
Season 1 Episode 8
14 February 2016
Þáttur 9
Season 1 Episode 9
21 February 2016
Þáttur 10
Season 1 Episode 10
21 February 2016
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more