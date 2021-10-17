В 3-м сезоне сериала «Капкан» действие продолжится через 2 года после событий предыдущего сезона. Полицейский дуэт Андри и Хинрика оказывается втянутым в войну двух соперничающих группировок, сражающихся за участок земли по разным причинам. Напряженность нарастает по мере того, как Гуннар, сын главы семьи, вербует своего дядю и его банду из Дании. Это приводит к столкновению между полицейскими и наркоторговцами. Расследование убийства сворачивается в пользу расследования по наркотикам, поскольку датчанин, руководящий операцией по борьбе с запрещенными веществами, подозревает, что в его рядах есть информатор.