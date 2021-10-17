Menu
Ófærð 2015 - 2021, season 3

Season premiere 17 October 2021
Production year 2021
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"Ófærð" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Капкан» действие продолжится через 2 года после событий предыдущего сезона. Полицейский дуэт Андри и Хинрика оказывается втянутым в войну двух соперничающих группировок, сражающихся за участок земли по разным причинам. Напряженность нарастает по мере того, как Гуннар, сын главы семьи, вербует своего дядю и его банду из Дании. Это приводит к столкновению между полицейскими и наркоторговцами. Расследование убийства сворачивается в пользу расследования по наркотикам, поскольку датчанин, руководящий операцией по борьбе с запрещенными веществами, подозревает, что в его рядах есть информатор.

"Ófærð" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Þáttur 1
Season 3 Episode 1
17 October 2021
Þáttur 2
Season 3 Episode 2
24 October 2021
Þáttur 3
Season 3 Episode 3
31 October 2021
Þáttur 4
Season 3 Episode 4
7 November 2021
Þáttur 5
Season 3 Episode 5
14 November 2021
Þáttur 6
Season 3 Episode 6
21 November 2021
Þáttur 7
Season 3 Episode 7
28 November 2021
Þáttur 8
Season 3 Episode 8
5 December 2021
