Во 2-м сезоне сериала «Капкан» у здания парламента в Рейкьявике мужчина бросается на министра промышленности, поджигая их обоих. В скором времени выясняется, что чиновник приходился преступнику братом. Этим делом занимается глава полицейского отделения Андри Олафссон, который сейчас работает в Рейкьявике. Расследование Андри Олафссона приводит его в город на севере страны, где его дочь живет со своей тетей. В этом месте население настороженно относится к предполагаемому расширению алюминиевого завода. Находящийся под стражей участник ультраправой организации «Молот Тора» заявляет Андри, что скоро произойдет нечто грандиозное.