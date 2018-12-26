Menu
Ófærð 2015 - 2021 season 2

Ófærð season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Ófærð Seasons Season 2

Ófærð 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 26 December 2018
Production year 2018
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
"Ófærð" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Капкан» у здания парламента в Рейкьявике мужчина бросается на министра промышленности, поджигая их обоих. В скором времени выясняется, что чиновник приходился преступнику братом. Этим делом занимается глава полицейского отделения Андри Олафссон, который сейчас работает в Рейкьявике. Расследование Андри Олафссона приводит его в город на севере страны, где его дочь живет со своей тетей. В этом месте население настороженно относится к предполагаемому расширению алюминиевого завода. Находящийся под стражей участник ультраправой организации «Молот Тора» заявляет Андри, что скоро произойдет нечто грандиозное.

Series rating

0.0
8 IMDb
"Ófærð" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Þáttur 1
Season 2 Episode 1
26 December 2018
Þáttur 2
Season 2 Episode 2
30 December 2018
Þáttur 3
Season 2 Episode 3
6 January 2019
Þáttur 4
Season 2 Episode 4
13 January 2019
Þáttur 5
Season 2 Episode 5
20 January 2019
Þáttur 6
Season 2 Episode 6
27 January 2019
Þáttur 7
Season 2 Episode 7
3 February 2019
Þáttur 8
Season 2 Episode 8
10 February 2019
Þáttur 9
Season 2 Episode 9
17 February 2019
Þáttur 10
Season 2 Episode 10
24 February 2019
TV series release schedule
