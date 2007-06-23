В 3-м сезоне сериала «Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди» мальчики оканчивают среднюю школу. В то время как Коди преуспевает на занятиях, Зак учится настолько плохо, что ему приходится посещать летний лагерь. Но он слишком напуган, чтобы сообщить об этом своим родителям. Лондон встречается с парнем, который выдает себя за богатого наследника, и начинает брать уроки плавания в бассейне отеля. Зак устраивается на летнюю подработку под руководством Арвина, пока Коди пытается заработать карманные деньги в местном супермаркете. Мэдди возглавляет летний лагерь для детей, но что-то идет не по ее плану.