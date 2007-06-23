Menu
The Suite Life of Zack and Cody 2005 - 2008, season 3

Season premiere 23 June 2007
Production year 2007
Number of episodes 22
Runtime 9 hours 10 minutes
"The Suite Life of Zack and Cody" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди» мальчики оканчивают среднюю школу. В то время как Коди преуспевает на занятиях, Зак учится настолько плохо, что ему приходится посещать летний лагерь. Но он слишком напуган, чтобы сообщить об этом своим родителям. Лондон встречается с парнем, который выдает себя за богатого наследника, и начинает брать уроки плавания в бассейне отеля. Зак устраивается на летнюю подработку под руководством Арвина, пока Коди пытается заработать карманные деньги в местном супермаркете. Мэдди возглавляет летний лагерь для детей, но что-то идет не по ее плану.

 

6.6 IMDb
"The Suite Life of Zack and Cody" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Graduation
Season 3 Episode 1
23 June 2007
Summer of Our Discontent
Season 3 Episode 2
30 June 2007
Sink or Swim
Season 3 Episode 3
8 July 2007
Super Twins
Season 3 Episode 4
13 July 2007
Who's the Boss
Season 3 Episode 5
22 July 2007
Baggage
Season 3 Episode 6
22 July 2007
Sleepover Suite
Season 3 Episode 7
28 July 2007
Arwin That Came To Dinner
Season 3 Episode 8
5 August 2007
Lip Synchin' in the Rain
Season 3 Episode 9
12 August 2007
First Day Of High School
Season 3 Episode 10
26 August 2007
Of Clocks and Contracts
Season 3 Episode 11
15 September 2007
Arwinstein
Season 3 Episode 12
6 October 2007
Team Tipton
Season 3 Episode 13
27 October 2007
Orchestra
Season 3 Episode 14
10 November 2007
A Tale of Two Houses
Season 3 Episode 15
17 November 2007
Tiptonline
Season 3 Episode 16
15 December 2007
Foiled Again
Season 3 Episode 17
1 February 2008
Romancing The Phone
Season 3 Episode 18
19 April 2008
Benchwarmers
Season 3 Episode 19
19 July 2008
Doin' Time in Suite 2330
Season 3 Episode 20
9 August 2008
Let Us Entertain You
Season 3 Episode 21
16 August 2008
Mr. Tipton Comes To Visit
Season 3 Episode 22
1 September 2008
TV series release schedule
