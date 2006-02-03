Во 2-м сезоне сериала «Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди», чтобы произвести впечатление на симпатичного мальчика с академическими наклонностями, Лондон пытается выдать себя за скромную умницу. Мэдди помогает ей в этом. Тем временем неряха Зак переезжает из комнаты, которую он делил с аккуратистом Коди, и превращает шкаф в свою собственную холостяцкую берлогу. Посол Франции останавливается в отеле со своей дочерью Джоли, которая очень нравится обоим близнецам. Мальчишки хотят во что бы то ни стало завоевать ее расположение. Эстебан попадает в неприятности из-за попытки поймать похитителя дамских сумочек.