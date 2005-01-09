Menu
Season premiere 9 January 2005
Production year 2005
Number of episodes 12
Runtime 11 hours 0 minute
"Carnivàle" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Карнавал», по мере того как силы Бена Хокинса развиваются, являющаяся ему сущность раскрывает себя. Выясняется, что в видениях парня посещает дух солдата, предупреждающий – ни много ни мало – о конце света. Если Бен не найдет и не остановит проповедника брата Кроу, то человечество ожидает неминуемая гибель от ядерного взрыва. Чтобы победить в схватке с врагом, герой должен отыскать своего отца – неуловимого Генри Скаддера, который владеет информацией о личности проповедника. Тем временем в цирке происходит пожар, в котором погибает Аполлония. Самсон прикрывает Бена, говоря остальным, что он тоже сгорел.

8.4 IMDb
"Carnivàle" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Los Moscos
Season 2 Episode 1
9 January 2005
Alamogordo, N.M.
Season 2 Episode 2
16 January 2005
Ingram, TX
Season 2 Episode 3
23 January 2005
Old Cherry Blossom Road
Season 2 Episode 4
30 January 2005
Creed, OK
Season 2 Episode 5
6 February 2005
The Road to Damascus
Season 2 Episode 6
13 February 2005
Damascus, NE
Season 2 Episode 7
20 February 2005
Outskirts, Damascus, NE
Season 2 Episode 8
27 February 2005
Lincoln Highway
Season 2 Episode 9
6 March 2005
Cheyenne, WY
Season 2 Episode 10
13 March 2005
Outside New Canaan
Season 2 Episode 11
20 March 2005
New Canaan, CA
Season 2 Episode 12
27 March 2005
TV series release schedule
