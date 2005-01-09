Во 2-м сезоне сериала «Карнавал», по мере того как силы Бена Хокинса развиваются, являющаяся ему сущность раскрывает себя. Выясняется, что в видениях парня посещает дух солдата, предупреждающий – ни много ни мало – о конце света. Если Бен не найдет и не остановит проповедника брата Кроу, то человечество ожидает неминуемая гибель от ядерного взрыва. Чтобы победить в схватке с врагом, герой должен отыскать своего отца – неуловимого Генри Скаддера, который владеет информацией о личности проповедника. Тем временем в цирке происходит пожар, в котором погибает Аполлония. Самсон прикрывает Бена, говоря остальным, что он тоже сгорел.