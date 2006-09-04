Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Kadetstvo 2006 - 2007 season 1

Kadetstvo season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Kadetstvo Seasons Season 1

Kadetstvo 0+
Title Сезон 1
Season premiere 4 September 2006
Production year 2006
Number of episodes 40
Runtime 30 hours 0 minute
"Kadetstvo" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Кадетство» в московском Суворовском училище набирают курс новичков. В одном взводе оказываются ребята из разных городов и семей, с разными историями и целями, но пока что все они – лишь четырнадцатилетние подростки, слабо представляющие себе, что их ждет в стенах самого престижного военного учебного заведения страны. Кто-то попадает сюда, отдавая дань семейной традиции, кого-то пристраивает в училище богатый отец, уставший разгребать проблемы трудного подростка, а кто-то сам с детства мечтает стать защитником Отечества. Парней ждет офицерское братство, первая любовь и непростой путь взросления.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
4.8 IMDb
Write review
"Kadetstvo" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Серия 1
Season 1 Episode 1
4 September 2006
Серия 2
Season 1 Episode 2
5 September 2006
Серия 3
Season 1 Episode 3
6 September 2006
Серия 4
Season 1 Episode 4
7 September 2006
Серия 5
Season 1 Episode 5
11 September 2006
Серия 6
Season 1 Episode 6
12 September 2006
Серия 7
Season 1 Episode 7
13 September 2006
Серия 8
Season 1 Episode 8
14 September 2006
Серия 9
Season 1 Episode 9
18 September 2006
Серия 10
Season 1 Episode 10
19 September 2006
Серия 11
Season 1 Episode 11
20 September 2006
Серия 12
Season 1 Episode 12
21 September 2006
Серия 13
Season 1 Episode 13
22 September 2006
Серия 14
Season 1 Episode 14
25 September 2006
Серия 15
Season 1 Episode 15
26 September 2006
Серия 16
Season 1 Episode 16
27 September 2006
Серия 17
Season 1 Episode 17
28 September 2006
Серия 18
Season 1 Episode 18
28 September 2006
Серия 19
Season 1 Episode 19
2 October 2006
Серия 20
Season 1 Episode 20
3 October 2006
Серия 21
Season 1 Episode 21
4 October 2006
Серия 22
Season 1 Episode 22
5 October 2006
Серия 23
Season 1 Episode 23
6 October 2006
Серия 24
Season 1 Episode 24
9 October 2006
Серия 25
Season 1 Episode 25
10 October 2006
Серия 26
Season 1 Episode 26
11 October 2006
Серия 27
Season 1 Episode 27
12 October 2006
Серия 28
Season 1 Episode 28
13 October 2006
Серия 29
Season 1 Episode 29
16 October 2006
Серия 30
Season 1 Episode 30
17 October 2006
Серия 31
Season 1 Episode 31
18 October 2006
Серия 32
Season 1 Episode 32
19 October 2006
Серия 33
Season 1 Episode 33
20 October 2006
Серия 34
Season 1 Episode 34
23 October 2006
Серия 35
Season 1 Episode 35
24 October 2006
Серия 36
Season 1 Episode 36
25 October 2006
Серия 37
Season 1 Episode 37
26 October 2006
Серия 38
Season 1 Episode 38
27 October 2006
Серия 39
Season 1 Episode 39
30 October 2006
Серия 40
Season 1 Episode 40
30 October 2006
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more