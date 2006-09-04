В 1-м сезоне сериала «Кадетство» в московском Суворовском училище набирают курс новичков. В одном взводе оказываются ребята из разных городов и семей, с разными историями и целями, но пока что все они – лишь четырнадцатилетние подростки, слабо представляющие себе, что их ждет в стенах самого престижного военного учебного заведения страны. Кто-то попадает сюда, отдавая дань семейной традиции, кого-то пристраивает в училище богатый отец, уставший разгребать проблемы трудного подростка, а кто-то сам с детства мечтает стать защитником Отечества. Парней ждет офицерское братство, первая любовь и непростой путь взросления.