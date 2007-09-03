В 3-м сезоне сериала «Кадетство» ребятам исполняется по семнадцать лет, и они переходят на третий курс училища. До выпуска остается всего несколько месяцев. Ноздрев и Василюк требуют от старшекурсников определиться с выбором учебного заведения. Но планы героев не всегда совпадают с их возможностями и с мнением семьи. Степан Перепечко мечтает стать летчиком, но боится, что парня с его данными не примут в такое элитное подразделение. Максим Макаров вновь конфликтует с отцом, который продумал его будущее на всю жизнь вперед. Личные проблемы парня только осложняют ситуацию. А Илья Сухомлин опаздывает на свидание к Ольге из-за своего нового увлечения.