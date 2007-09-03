Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Kadetstvo 2006 - 2007, season 3

Kadetstvo season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Kadetstvo Seasons Season 3

Kadetstvo 0+
Title Сезон 3
Season premiere 3 September 2007
Production year 2007
Number of episodes 70
Runtime 52 hours 30 minutes
"Kadetstvo" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Кадетство» ребятам исполняется по семнадцать лет, и они переходят на третий курс училища. До выпуска остается всего несколько месяцев. Ноздрев и Василюк требуют от старшекурсников определиться с выбором учебного заведения. Но планы героев не всегда совпадают с их возможностями и с мнением семьи. Степан Перепечко мечтает стать летчиком, но боится, что парня с его данными не примут в такое элитное подразделение. Максим Макаров вновь конфликтует с отцом, который продумал его будущее на всю жизнь вперед. Личные проблемы парня только осложняют ситуацию. А Илья Сухомлин опаздывает на свидание к Ольге из-за своего нового увлечения.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
4.8 IMDb
Write review
"Kadetstvo" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Серия 1
Season 3 Episode 1
3 September 2007
Серия 2
Season 3 Episode 2
4 September 2007
Серия 3
Season 3 Episode 3
5 September 2007
Серия 4
Season 3 Episode 4
6 September 2007
Серия 5
Season 3 Episode 5
7 September 2007
Серия 6
Season 3 Episode 6
10 September 2007
Серия 7
Season 3 Episode 7
11 September 2007
Серия 8
Season 3 Episode 8
12 September 2007
Серия 9
Season 3 Episode 9
13 September 2007
Серия 10
Season 3 Episode 10
14 September 2007
Серия 11
Season 3 Episode 11
17 September 2007
Серия 12
Season 3 Episode 12
18 September 2007
Серия 13
Season 3 Episode 13
19 September 2007
Серия 14
Season 3 Episode 14
20 September 2007
Серия 15
Season 3 Episode 15
21 September 2007
Серия 16
Season 3 Episode 16
24 September 2007
Серия 17
Season 3 Episode 17
25 September 2007
Серия 18
Season 3 Episode 18
26 September 2007
Серия 19
Season 3 Episode 19
27 September 2007
Серия 20
Season 3 Episode 20
28 September 2007
Серия 21
Season 3 Episode 21
1 October 2007
Серия 22
Season 3 Episode 22
2 October 2007
Серия 23
Season 3 Episode 23
3 October 2007
Серия 24
Season 3 Episode 24
4 October 2007
Серия 25
Season 3 Episode 25
5 October 2007
Серия 26
Season 3 Episode 26
8 October 2007
Серия 27
Season 3 Episode 27
9 October 2007
Серия 28
Season 3 Episode 28
10 October 2007
Серия 29
Season 3 Episode 29
11 October 2007
Серия 30
Season 3 Episode 30
12 October 2007
Серия 31
Season 3 Episode 31
15 October 2007
Серия 32
Season 3 Episode 32
16 October 2007
Серия 33
Season 3 Episode 33
17 October 2007
Серия 34
Season 3 Episode 34
18 October 2007
Серия 35
Season 3 Episode 35
19 October 2007
Серия 36
Season 3 Episode 36
22 October 2007
Серия 37
Season 3 Episode 37
23 October 2007
Серия 38
Season 3 Episode 38
24 October 2007
Серия 39
Season 3 Episode 39
25 October 2007
Серия 40
Season 3 Episode 40
26 October 2007
Серия 41
Season 3 Episode 41
29 October 2007
Серия 42
Season 3 Episode 42
30 October 2007
Серия 43
Season 3 Episode 43
31 October 2007
Серия 44
Season 3 Episode 44
1 November 2007
Серия 45
Season 3 Episode 45
2 November 2007
Серия 46
Season 3 Episode 46
6 November 2007
Серия 47
Season 3 Episode 47
7 November 2007
Серия 48
Season 3 Episode 48
8 November 2007
Серия 49
Season 3 Episode 49
9 November 2007
Серия 50
Season 3 Episode 50
12 November 2007
Серия 51
Season 3 Episode 51
13 November 2007
Серия 52
Season 3 Episode 52
14 November 2007
Серия 53
Season 3 Episode 53
15 November 2007
Серия 54
Season 3 Episode 54
16 November 2007
Серия 55
Season 3 Episode 55
19 November 2007
Серия 56
Season 3 Episode 56
20 November 2007
Серия 57
Season 3 Episode 57
21 November 2007
Серия 58
Season 3 Episode 58
22 November 2007
Серия 59
Season 3 Episode 59
23 November 2007
Серия 60
Season 3 Episode 60
26 November 2007
Серия 61
Season 3 Episode 61
27 November 2007
Серия 62
Season 3 Episode 62
28 November 2007
Серия 63
Season 3 Episode 63
29 November 2007
Серия 64
Season 3 Episode 64
30 November 2007
Серия 65
Season 3 Episode 65
3 December 2007
Серия 66
Season 3 Episode 66
4 December 2007
Серия 67
Season 3 Episode 67
5 December 2007
Серия 68
Season 3 Episode 68
6 December 2007
Серия 69
Season 3 Episode 69
7 December 2007
Серия 70
Season 3 Episode 70
10 December 2007
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more