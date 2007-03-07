Menu
Kadetstvo 2006 - 2007 season 2

Kadetstvo season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Kadetstvo Seasons Season 2

Kadetstvo 0+
Title Сезон 2
Season premiere 7 March 2007
Production year 2007
Number of episodes 50
Runtime 37 hours 30 minutes
"Kadetstvo" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Кадетство» главные герои переходят на второй курс Суворовского училища. Теперь они не дети, а молодые мужчины, будущие офицеры. Постепенно им открываются негласные законы чести, секреты крепкой мужской дружбы и важность военных традиций. Андрей Леваков покидает училище, чтобы ухаживать за больной матерью. На его место в компании претендует новенький – суворовец Кирилл Соболев, у которого сразу не складываются отношения с негласным лидером Максимом Макаровым. Пока парни выясняют отношения, прапорщик Кантемиров допускает непростительную ошибку. А Илья Синицын впервые влюбляется.

4.8 IMDb
"Kadetstvo" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Серия 1
Season 2 Episode 1
7 March 2007
Серия 2
Season 2 Episode 2
8 March 2007
Серия 3
Season 2 Episode 3
9 March 2007
Серия 4
Season 2 Episode 4
12 March 2007
Серия 5
Season 2 Episode 5
13 March 2007
Серия 6
Season 2 Episode 6
14 March 2007
Серия 7
Season 2 Episode 7
15 March 2007
Серия 8
Season 2 Episode 8
16 March 2007
Серия 9
Season 2 Episode 9
19 March 2007
Серия 10
Season 2 Episode 10
20 March 2007
Серия 11
Season 2 Episode 11
21 March 2007
Серия 12
Season 2 Episode 12
22 March 2007
Серия 13
Season 2 Episode 13
23 March 2007
Серия 14
Season 2 Episode 14
26 March 2007
Серия 15
Season 2 Episode 15
27 March 2007
Серия 16
Season 2 Episode 16
28 March 2007
Серия 17
Season 2 Episode 17
29 March 2007
Серия 18
Season 2 Episode 18
30 March 2007
Серия 19
Season 2 Episode 19
2 April 2007
Серия 20
Season 2 Episode 20
3 April 2007
Серия 21
Season 2 Episode 21
4 April 2007
Серия 22
Season 2 Episode 22
5 April 2007
Серия 23
Season 2 Episode 23
6 April 2007
Серия 24
Season 2 Episode 24
9 April 2007
Серия 25
Season 2 Episode 25
10 April 2007
Серия 26
Season 2 Episode 26
11 April 2007
Серия 27
Season 2 Episode 27
12 April 2007
Серия 28
Season 2 Episode 28
13 April 2007
Серия 29
Season 2 Episode 29
16 April 2007
Серия 30
Season 2 Episode 30
17 April 2007
Серия 31
Season 2 Episode 31
18 April 2007
Серия 32
Season 2 Episode 32
19 April 2007
Серия 33
Season 2 Episode 33
20 April 2007
Серия 34
Season 2 Episode 34
23 April 2007
Серия 35
Season 2 Episode 35
24 April 2007
Серия 36
Season 2 Episode 36
25 April 2007
Серия 37
Season 2 Episode 37
26 April 2007
Серия 38
Season 2 Episode 38
27 April 2007
Серия 39
Season 2 Episode 39
30 April 2007
Серия 40
Season 2 Episode 40
2 May 2007
Серия 41
Season 2 Episode 41
3 May 2007
Серия 42
Season 2 Episode 42
4 May 2007
Серия 43
Season 2 Episode 43
7 May 2007
Серия 44
Season 2 Episode 44
8 May 2007
Серия 45
Season 2 Episode 45
10 May 2007
Серия 46
Season 2 Episode 46
11 May 2007
Серия 47
Season 2 Episode 47
14 May 2007
Серия 48
Season 2 Episode 48
15 May 2007
Серия 49
Season 2 Episode 49
16 May 2007
Серия 50
Season 2 Episode 50
17 May 2007
TV series release schedule
