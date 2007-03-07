Во 2-м сезоне сериала «Кадетство» главные герои переходят на второй курс Суворовского училища. Теперь они не дети, а молодые мужчины, будущие офицеры. Постепенно им открываются негласные законы чести, секреты крепкой мужской дружбы и важность военных традиций. Андрей Леваков покидает училище, чтобы ухаживать за больной матерью. На его место в компании претендует новенький – суворовец Кирилл Соболев, у которого сразу не складываются отношения с негласным лидером Максимом Макаровым. Пока парни выясняют отношения, прапорщик Кантемиров допускает непростительную ошибку. А Илья Синицын впервые влюбляется.